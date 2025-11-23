Las luces de Almanza ya brillan con la magia de la Navidad

Leonoticias Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:23 | Actualizado 09:35h. Compartir

Este año, la celebración ha sido especialmente significativa, ya que se trata de la primera Navidad de Almanza como Pueblo Europeo, un reconocimiento obtenido en 2024 y que ha marcado un antes y un después en la proyección del municipio.

Para esta ocasión tan especial, el Ayuntamiento ha preparado un despliegue histórico de más de 120.000 luces, que desde ayer sábado llenan de color las calles, plazas y rincones más emblemáticos del pueblo, creando una estampa navideña que ya se ha convertido en motivo de orgullo para todos ellos.

Luces de Navidad en Almanza

La caja mágica creada por los niños de la guardería de Almanza dio vida a la iluminación

El alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez junto con niños presentes fueron quienes activaron simbólicamente el encendido navideño pulsando el mecanismo desde el interior de esta artesanal caja, desatando el aplauso de todos los presentes.

Ampliar Torreón de Almanza

Las luces se encendieron de inmediato, y las sonrisas de los más pequeños, junto con el aplauso de vecinos y visitantes, marcaron un arranque de Navidad en Almanza, posteriormente al encendido todos los que se acercaron a Almanza recorrieron el pueblo con gran expectación y asombro sobre todos de los más pequeños, al ver la infinidad de figuras iluminadas.

Navidad en Almanza

Con este gesto Almanza inicia oficialmente su Navidad más especial, iluminada no solo por miles de luces, sino por la ilusión de todos los habitantes del pueblo.

Desde el ayuntamiento su Alcalde animó a todos a que se acerquen a contemplar la iluminación del pueblo, en el podrán pasar un rato agradable viendo por ejemplo la galleta de jengibre mas grande de Europa, el torreón del pueblo iluminado, el portal de Belén, el mercado de navidad... y todo ello hasta el día 11 de Enero.

Temas

Navidad

Almanza