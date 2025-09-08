Lorenzana convierte el Parque de la Iglesia en un taller vivo de tradiciones

El Vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller y la Alcaldesa de Cuadros, María Teresa Fernández inaugurando la feria de artesanía de Lorenzana

Alberto Martínez Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:16 | Actualizado 09:24h.

La inauguración oficial tuvo lugar a las 12:00 horas, con el arranque de los primeros talleres infantiles y los juegos tradicionales que se extendieron por la zona verde y las calles adyacentes. Desde media mañana, se vio a los más pequeños de la familia con las manos ocupadas en propuestas creativas, probando puntería y destreza con juegos de toda la vida dentro de las actividades de la feria infantil «Concha Casado», que reivindica un ocio sin pantallas, divertido y saludable.

La programación vespertina mantuvo el pulso con nuevas franjas de talleres (17:00–18:00) y más partidas de juegos tradicionales (16:30–20:00). Al caer la tarde, cuando el parque ya empezaba a enfriarse, la música tomó el relevo para el acto de clausura a las 19:30, con la actuación de Trébole, que cerró la edición entre palmas y baile.

Aunque el foco estuvo en la participación familiar, la feria rinde también homenaje a la memoria del artesano Jaime Díez Fernández, cuyo nombre da título a la cita. La cerámica, el textil, la madera o la decoración —oficios que inspiran la imagen de la convocatoria— sirvieron de hilo conductor de una jornada que reivindica el valor del trabajo paciente, el detalle y la transmisión del conocimiento entre generaciones.

La cita estuvo organizada por el Ayuntamiento de Cuadros, con la Junta Vecinal de Lorenzana, y el respaldo de la Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Un tejido institucional y vecinal que, unido, ha consolidado esta feria en el calendario cultural del municipio y de la comarca leonesa.

Un día para aprender haciendo

El diseño del programa apostó por un formato sencillo y eficaz: aprender haciendo. Los bloques de talleres y juegos, repartidos a lo largo del día, permitieron que las familias se incorporaran en distintos momentos sin perderse la experiencia. La distribución en el parque favoreció el tránsito cómodo entre espacios, la conversación con artesanos y la parada obligada para compartir la paella.

Más allá de la oferta lúdica, la feria subrayó un mensaje de fondo: la artesanía es cultura y economía local. Cada pieza, cada demostración y cada taller fueron, en pequeño, un recordatorio del valor que tiene mantener vivos los oficios, apoyar a quienes los practican y generar oportunidades para que nuevas manos se sumen a la cadena.

Balance y continuidad

Con una respuesta de público notable a lo largo de la jornada y un cierre festivo, la XIV edición de La feria de Artesanía «Jaime López Hernández» deja el listón alto y alimenta la expectativa de cara a futuras convocatorias. La combinación de tradición, participación y música confirma que el formato funciona y que Lorenzana ha encontrado en esta feria un escaparate de su carácter: abierto y creativo .

