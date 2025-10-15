Librería Leopoldo, nueva ubicación para un servicio más completo

Irene de Celis León Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:19 Compartir

Dejarse llevar entre las páginas de un buen libro sigue siendo posible en la nueva ubicación de la Librería Leopoldo. «Este nuevo local ofrece un espacio más amplio y perfecto para ofrecer un servicio completo a los leoneses», remarca Eduardo Álvarez, responsable de la librería.

Abierta desde 1948, esta librería ya es todo un emblema entre leoneses y leonesas en el centro de la ciudad. Allí, además descubrirás libros de todas las temáticas, encontrando por ejemplo una amplia selección de libros infantiles. También podrás hacerte con el mejor material escolar o servicio de fotocopias y plastificado para cuidar de tus trabajos.

Temática leonesa y escaparate de ofertas

En Librería Leopoldo encontrarás un espacio dedicado a la temática leonesa. La historia de la provincia, sus leyendas o sus personajes más reconocidos, todo lo que quieras conocer acerca de tu tierra lo encontrarás entre sus estantes.

Además, otra de las grandes novedades que encontrarás en esta nueva ubicación de la Calle Ramón y Cajal 31 es su «escaparate de ofertas: quiero leer más barato», un espacio para que nadie se quede sin disfrutar de una buena lectura.

Si eres amante de la lectura, no dudes en acercarte a Librería Leopoldo dónde si no sabes en qué nueva aventura sumergirte, allí te descubrirán nuevos títulos.

