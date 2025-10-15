leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Librería Leopoldo en Ramón y Cajal

Ver 13 fotos
Librería Leopoldo en Ramón y Cajal Irene de Celis
Publirreportaje

Librería Leopoldo, nueva ubicación para un servicio más completo

La Librería Leopoldo se traslada a Ramón y Cajal número 31 con muchas novedades para los amantes de la lectura

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:19

Dejarse llevar entre las páginas de un buen libro sigue siendo posible en la nueva ubicación de la Librería Leopoldo. «Este nuevo local ofrece un espacio más amplio y perfecto para ofrecer un servicio completo a los leoneses», remarca Eduardo Álvarez, responsable de la librería.

Abierta desde 1948, esta librería ya es todo un emblema entre leoneses y leonesas en el centro de la ciudad. Allí, además descubrirás libros de todas las temáticas, encontrando por ejemplo una amplia selección de libros infantiles. También podrás hacerte con el mejor material escolar o servicio de fotocopias y plastificado para cuidar de tus trabajos.

Temática leonesa y escaparate de ofertas

En Librería Leopoldo encontrarás un espacio dedicado a la temática leonesa. La historia de la provincia, sus leyendas o sus personajes más reconocidos, todo lo que quieras conocer acerca de tu tierra lo encontrarás entre sus estantes.

Escaparate de Ofertas: quiero leer más barato de Librería Leopoldo Irene de Celis

Además, otra de las grandes novedades que encontrarás en esta nueva ubicación de la Calle Ramón y Cajal 31 es su «escaparate de ofertas: quiero leer más barato», un espacio para que nadie se quede sin disfrutar de una buena lectura.

Si eres amante de la lectura, no dudes en acercarte a Librería Leopoldo dónde si no sabes en qué nueva aventura sumergirte, allí te descubrirán nuevos títulos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellan a una mujer de 64 años que cruzaba por un paso de cebra en León
  2. 2 Un arrollamiento en Valladolid provoca importantes retrasos en la línea de AVE Madrid-León
  3. 3 El Gobierno entiende «perfectamente» que León está en su «derecho legítimo» de constituirse como autonomía
  4. 4 La costura, un oficio con historia que lucha por no desaparecer
  5. 5 Herido un motorista tras chocar contra un coche en León
  6. 6 Un agente medioambiental socorre a una mujer herida en un pueblo de León
  7. 7 Una colisión lateral entre dos turismos deja uno volcado en Villadangos del Páramo
  8. 8 Un municipio leonés afectado por los incendios ofrece un edificio para crear una FP de extinción
  9. 9 Un pueblo leonés recupera el retablo de su iglesia tras cuatro años de restauración
  10. 10 La leonesa Esther Muñoz, entre las mejor vestidas del desfile del 12 de octubre

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Librería Leopoldo, nueva ubicación para un servicio más completo