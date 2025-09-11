leonoticias - Noticias de León y provincia

Miriam y Marcus de Leonera Skateboarding Irene de Celis
Leonera skate, la primera escuela de skateboarding con skatepark cubierto en León

Las instalaciones indoor de Leonera ofrecen una oportunidad única de adentrarse en una disciplina que más que un deporte es una forma de vida

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:51

Leonera skatepark es la única escuela de skateboarding en León que ofrece clases en las primeras instalaciones indoor de la ciudad. Su nave, situada a pocos minutos de León, se encuentra en Alcalde Miguel Castaño 115, y cuenta con todo lo necesario para ofrecer una experiencia completa en cada sesión de skateboard. Marcus y Miriam, responsables de Leonera y profesores de la escuela, han creado este espacio con mucho mimo e ilusión para «disponer de un espacio cubierto donde disfrutar del skateboarding sin importar el tiempo ni la época del año». Ellos mismos han ido confeccionando cada uno de los espacios con rampas de diferentes niveles haciendo de este espacio el lugar idóneo para iniciarse y mejorar en esta disciplina.

En Leonera skatepark te ofrecen el skateboarding como una alternativa diferente a las extraescolares comunes donde conocer y adentrarse en una disciplina que más que un deporte, es un estilo de vida.

Un deporte inclusivo con clases para todos

Leonera te ofrece una oportunidad fácil y económica de adentrarte en el mundo del skate. Con clases sueltas, mensuales o trimestrales y para todas las edades y niveles, podrás conocer de primera mano los beneficios que aporta el skateboard tanto físicos como mentales y emocionales. «Todo el mundo es bienvenido, aunque nunca te hayas subido a un patín hay clases para ti» destaca Miriam.

Indoor de la Leonera Skateboarding en León Irene de Celis
Imagen principal - Indoor de la Leonera Skateboarding en León
Imagen secundaria 1 - Indoor de la Leonera Skateboarding en León
Imagen secundaria 2 - Indoor de la Leonera Skateboarding en León

La inclusividad es uno de los pilares fundamentales de esta disciplina. Da igual tu edad, condición física o tus experiencias personales, en Leonera todo el mundo es bienvenido.

Las pequeskate son clases para niños y niñas de tres a cinco años donde además de aprender a patinar mejorarán su motricidad a la vez que dan sus primeros pasos deportivos. La edad no es un impedimento y en Leonera lo saben a la perfección, alumnos de todas las edades y condiciones acuden a sus clases, tanto en grupo como particulares, para adentrarse en un deporte donde lo más importante es disfrutar de la mano de Miriam y Marcus.

Tu espacio de confianza

Además de sus clases, en Leonera skateboarding encontrarás opciones para los cumpleaños y las vacaciones de los más pequeños. En sus cumpleskates todos jugarán y se subirán al patinete a la vez que celebran con sus amigos con una buena merendola. Por otro lado también cuentan con skatecamps para fechas como navidades, carnaval, Semana Santa o verano.

El lugar más completo y divertido para disfrutar de un deporte aún desconocido para muchos. Una oportunidad perfecta de mejorar en destreza y pasarlo en grande siempre guiados de la mano. Para conocer más acerca de ellos solo tienes que ponerte en contacto en el 611129061 o a través de su instagram @leoneraskate.

Te puede interesar

