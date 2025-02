DO León triunfa a nivel internacional con más de 84 reconocimientos

Pablo Álvarez Valencia de Don Juan Jueves, 20 de febrero 2025, 20:06 Compartir

DO León vuelve a tener presencia en la feria de Valencia de Don Juan un año más. Todo aquel que se pase por el stand podrá degustar algunos de los mejores vinos de la provincia de la mano de un sello de calidad de reconocido prestigio. Con ya más de una década de trayectoria, la Denominación de Origen continúa siendo la marca por excelencia de los vinos de la provincia.

La celebración de la feria supone una fecha marcada en rojo en el calendario de la organización, dada la cercanía de la sede con el stand. Según explica Rafael Blanco, presidente de la DO León, la vendimia de este último año ha sido por debajo de las expectativas debido a las condiciones meteorológicas adversas. Un julio más frío de lo normal y un agosto especialmente seco han afectado a la producción final, un 6 % inferior a lo previsto. Pese a ello, la calidad de la uva ha vuelto a ser de una enorme calidad, llegando a la última fase de la vendimia en unas condiciones sanitarias perfectas y a un nivel de maduración óptimo para la elaboración del vino.

Variedades como el prieto picudo, Albarín Blanco, Mencía, Verdejo y Godello conforman el núcleo principal de los vinos autorizados por la DO León, a los que se unen otras variedades complementarias como el Tempranillo y Garnacha Tinta. Todos ellos tienen en común su inimitable sabor y su inconfundible aroma, especialmente la variedad de vino blanco albarín.

84 medallas en concursos

La labor de la DO León se remonta hace más de 17 años, cuando en 2007 se reconoció la Denominación de Origen. Desde entonces, la labor de la institución no ha sido otra que promover el reconocimiento de los vinos locales. Un arduo camino que ha dado sus frutos, aunque es cierto que en los últimos años esta labor de divulgación se había visto reducida tras no recibir las subvenciones acordadas. Pese a ello, Rafael nos explicaba cómo la idea de la DO es continuar fomentando la promoción de los vinos de la provincia durante este próximo año. Sin ir más lejos, la Denominación ya ha participado en la Fitur 2025, así como en la Madrid Fusión y en la Barcelona Wine Week. De cara a los próximos meses, la DO ya ha confirmado su asistencia a otras citas como los salones del vino de Bilbao y Sevilla o el acto propio que llevarán a cabo en La Coruña próximamente.

Ampliar Este alto nivel de producción no ha pasado desapercibido por los expertos, que han premiado a los vinos de la DO con más de 84 medallas Irene de Celis

Hoy en día, las bodegas de la provincia cuentan con un gran reconocimiento gracias a la calidad de sus productos. Según los expertos, los vinos de esta pasada añada han alcanzado la calificación de excelente, gracias a un sabor único y a un aroma inconfundible para los enófilos más exigentes. Este alto nivel de producción no ha pasado desapercibido por los expertos, que han premiado a los vinos de la DO con más de 84 medallas en concursos nacionales e internacionales.

El inimitable sabor de las bodegas de León no se entiende sin el esfuerzo y la dedicación de los viticultores de la provincia, siempre comprometidos con la máxima calidad. Según relataba el propio Rafael, la celebración de la feria supone una oportunidad perfecta para estar en contacto con los productores, que «son la pata sobre la que se sustenta la DO».