Cuando León casi se queda sin trajes de comunión

En un momento en el que en León cada vez es más difícil encontrar una tienda realmente especializada en trajes de comunión, bautizo y arras, una puerta nueva se ha abierto en plena Gran Vía de San Marcos, 23. Se llama Estrella Valiente y detrás de ella está Tamara y Alba, que se aventuraron a vestir a los más pequeños en otra tienda de moda infantil ubicada en la Plaza La Inmaculada,1 donde reconocen que el negocio a tenido una acogida muy buena y ahora han decidido dar el salto definitivo al mundo de la ceremonia.

«Nuestra idea inicial era trabajar solo con ropa de calle», reconoce entre risas. «Pero todo el mundo nos iba animando a introducirnos en el tema de la comunión: que es muy bonito, que da mucho trabajo pero con un resultado muy gratificante, que no hay muchas opciones en León…y picamos. Picamos tanto que cogimos muchísima mercancía de comunión y ceremonia y ya no entrábamos en la otra tienda». La oportunidad llegó cuando quedo libre un local muy cerca y con muchas posibilidades y «nos pusimos a ello», nos dice Tamara.

Detalle vestido de comunión

Vestidos de Comuniones, bautizos y ocasiones especiales

«Nos encanta ayudar a que cada niño salga de nuestra tienda vestido con todo lo necesario para disfrutar de un día único y mágico», explica Tamara. «Tenemos también calzado tanto de niño como de niña, corbatas, accesorios, coronas, tocados...»

Si algo presume de tener claro esta nueva tienda es su apuesta por la calidad y la diferenciación. «Ofrecer un servicio totalmente personalizado, seleccionando cada prenda y complemento para que los niños salgan con un conjunto perfecto y acorde a su estilo.«», subraya «Trabajamos con marcas que ofrecen un servicio excepcional y en exclusividad en León», Amalio Rubio, Mar en Calma, Club Cadete, Abuela Tata, Montserrat Lozano, Chari Sierra, Eve Children, Flor de C, además de Menninas, una marca de referencia desde hace muchos años.

Colección de zapatos de niñas y niños para celebraciones

En el calzado, trabajan con Gux's Shoes y Juana Sánchez entre otras firmas especializadas en calzado de ceremonia y accesorios coordinados. «A nosotras nos apasiona el mundo de la moda y ponemos toda nuestra dedicación a vestir a los niños con estilo, calidad y comodidad tanto para el día a día, como de celebración», confiesa. «Y lo que nos diferencia de los demás, sobre todo, es eso: el haber elegido marcas con un patronaje impecable».

Ampliar Interior Estrella Valiente comuniones

Tendencias: elegancia, sencillez y tejidos naturales

En cuanto a tendencias, Tamara lo tiene claro: «Para los niños disponemos de gran variedad de almirantes y marineros siguiendo una línea sencilla, moderna y elegante en tonos claros con detalles originales. En cuanto a las niñas sigue primando muchísimo el corte romántico, con espaldas y mangas confeccionadas con mucho mimo, acompañándolos con lazos y fajines en tonos pastel».

Encajes, puntillas, bordados florales delicados, tejidos suaves y caídas naturales marcan el estilo de la colección. Eso no significa que todo sea igual. La tienda ofrece mucha variedad de estilos: Desde trajes de uniforme y vestidos más sencillos y tradicionales, a los más modernos y atrevidos.

Ampliar Vestidos de comunión

Taller de arreglos propio, con dos modistas expertas

La experiencia no se queda en el perchero. Tamara y Alba han querido que todo el proceso, desde la elección hasta el ajuste final, esté cuidado al milímetro. «Tenemos dos modistas que van a trabajar con nosotras mano a mano. Se van a encargar de todo: bajos, entalles, mangas… Llevan muchísimos años arreglando vestidos de comunión y trajes, así que la idea es que todo quede al detalle»

Tendencias en vestidos de comunión para niñas y niños

Cita previa para probar con calma

Uno de los puntos clave de este nuevo proyecto es la organización mediante cita previa. «Es muy importante que pidan cita», insiste Tamara. «Tanto pasando por la tienda como llamando por teléfono. Damos una hora para cada niño, para que tenga su tiempo, su espacio, su momento y se pueda probar todo lo que le guste y no andar a carreras». Quien quiera simplemente ver los vestidos y hacerse una idea de la propuesta que traemos, puede entrar cuando quiera en horario comercial. Pero si la familia quiere probar, comparar y decidir, la recomendación es clara: pedir cita.

El teléfono de la tienda es el 614 45 44 82 y su dirección en pleno centro de la ciudad, en Gran Vía de San Marcos, 23.