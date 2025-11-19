leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de la Gran Final Internacional Pequeños Gigantes Fundación RMD
Publirreportaje

León albergará la Gran Final Internacional de Pequeños Gigantes

Este torneo se disputa en un tablero de ajedrez gigante con piezas de gran tamaño, ambos elaborados con materiales reciclados

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:01

León acogerá el próximo 22 de noviembre la Gran Final Internacional del torneo escolar de ajedrez 'Pequeños Gigantes'. Así lo han anunciado este miércoles en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de León Vicente Canuria, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Matilde López Vicepresidenta de Fundación RMD, Nicolás González, Director Comercial de Fundación RMD y María Pilar Lasheras, Gerente de Aguas de León.

En esta Gran Final Internacional del torneo 'Pequeños Gigantes' participarán más de 300 niños entre 6 y 12 años repartidos en 64 equipos escolares procedentes de todos los puntos de la geografía española así como del continente europeo. «Nos hemos convertido en un referente en ajedrez a nivel nacional y poco a poco a nivel internacional. Han pasado ya más de 5.500 niños por Pequeños Gigantes'» han detallado en la presentación de la Gran Final del torneo.

Presentación de la Gran Final del torneo internacional Pequeños Gigantes
Presentación de la Gran Final del torneo internacional Pequeños Gigantes Leonoticias
Momento de la presentación de la final internacional del torneo Pequeños Gigantes Leonoticias

'Pequeños Gigantes' es un torneo que tiene el ajedrez como herramienta educativa. Las piezas son ajedreces gigantes realizados con caucho 100% reciclado y el tablero de gran tamaño es elaborado con neumáticos reciclados. A través de este juego, los más pequeños desarrollan su pensamiento crítico, estrategia y la resolución de problemas. Este torneo está impulsado por la Fundación RMD.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido con arma blanca en el ojo y en el cuello en una pelea en Papalaguinda
  2. 2 La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
  3. 3 ¿Dónde y cuánto nevará en León este jueves?
  4. 4 Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera
  5. 5 Un choque por alcance deja a dos jóvenes de 20 años heridos en un pueblo de León
  6. 6 Manuel Moure: «Ninguno de ellos fue capaz de mandarles salir; todavía los culpables fueron los seis muertos»
  7. 7 Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto
  8. 8 Reforman con un millón de euros los pisos de los ministros Puente y Redondo en Madrid
  9. 9 Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»
  10. 10 Un micrófono abierto capta al presidente del Senado quejándose de sus señorías: «Les importa tres pollas en vinagre»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León albergará la Gran Final Internacional de Pequeños Gigantes

León albergará la Gran Final Internacional de Pequeños Gigantes