León albergará la Gran Final Internacional de Pequeños Gigantes

León acogerá el próximo 22 de noviembre la Gran Final Internacional del torneo escolar de ajedrez 'Pequeños Gigantes'. Así lo han anunciado este miércoles en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de León Vicente Canuria, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Matilde López Vicepresidenta de Fundación RMD, Nicolás González, Director Comercial de Fundación RMD y María Pilar Lasheras, Gerente de Aguas de León.

En esta Gran Final Internacional del torneo 'Pequeños Gigantes' participarán más de 300 niños entre 6 y 12 años repartidos en 64 equipos escolares procedentes de todos los puntos de la geografía española así como del continente europeo. «Nos hemos convertido en un referente en ajedrez a nivel nacional y poco a poco a nivel internacional. Han pasado ya más de 5.500 niños por Pequeños Gigantes'» han detallado en la presentación de la Gran Final del torneo.

Presentación de la Gran Final del torneo internacional Pequeños Gigantes

Ampliar Momento de la presentación de la final internacional del torneo Pequeños Gigantes Leonoticias

'Pequeños Gigantes' es un torneo que tiene el ajedrez como herramienta educativa. Las piezas son ajedreces gigantes realizados con caucho 100% reciclado y el tablero de gran tamaño es elaborado con neumáticos reciclados. A través de este juego, los más pequeños desarrollan su pensamiento crítico, estrategia y la resolución de problemas. Este torneo está impulsado por la Fundación RMD.

