Kia te ofrece una garantía total en todos sus vehículos

Irene de Celis León Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:23 Compartir

Coches modernos, eficientes y a un precio competitivo, Kia expone, en este salón del automóvil ACOLE Cel, vehículos de ocasión y kilómetro 0 equipados con todas las necesidades del cliente y de todas las tecnologías presentes en el mercado.

Además, todo lo que el cliente no encuentre expuesto en el salón del automóvil podrán acudir al concesionario de Busanauto.

Garantía oficial de la marca

Ampliar Vehículo de Kia Busanauto en el Salón del automóvil Irene de Celis

Una de las mayores ventajas que ofrece Kia es la fiabilidad de su garantía. Jose Manuel de Campo Fernández, asesor de empresas de Kia Busanauto, explica la importancia de contar con la garantía oficial de la marca. «La garantía oficial de Kia se hereda de un cliente a otro, por lo que quién compra un vehículo con nosotros se le traspasa la garantía del anterior dueño», explica Jose Manuel.

Kia te brinda la posibilidad de conocer mejor su amplia gama de vehículos que se respaldan con la garantía oficial de la marca, un historial de mantenimiento certificado, el kilometraje verificado y la garantía de satisfacción del cliente.

Kia es uno de los concesionarios participantes en la novena edición del salón del automóvil Acole CEL que expondrá las mejores ofertas en el Palacio de Exposiciones entre el 13 y el 16 de noviembre en horario de 11:00 a 21:00 horas.

Temas

Empresas Automovilísticas