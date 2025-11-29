Las jornadas gastronómicas de la Tercia y Arbas, apuesta clara por el turismo rural

Irene de Celis Villamanín Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:46 Compartir

La tradición culinaria y el sabor leonés vuelve a revivirse un año más, tras 34 ediciones, en la comarca leonesa de la Tercia y Arbas.

La presentación de las XXXIV jornadas gastronómicas de la Tercia y Arbas tuvo lugar este viernes 28 de noviembre en la que se ensalzó la calidad del producto local y la importancia de este tipo de jornadas gastronómicas para seguir apostando por un turismo rural y sostenible. El alcalde de Villamanín, Álvaro Barreales, apostó por qué «la gente venga, conozca la zona y pueda degustar la gran calidad de los productos de aquí». En el acto también estuvo presente Roberto Aller, vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de productos de León, que alabó este tipo de iniciativas. «Los productos de León son sinónimo de calidad y son una clara apuesta por el mundo rural», destacó Aller.

Unas jornadas gastronómicas que no solo atraen a vecinos de toda la provincia leonesa sino también de otros rincones de España. Los restaurantes participantes ya tienen reservas hechas de comunidades como Madrid, Asturias o Galicia.

Un menú de lujo

Ampliar Cartel de las XXXIV jornadas gastronómicas de la Tercia y Arbas

Este año, las jornadas que tienen lugar del 29 de noviembre al 8 de diciembre, se podrán degustar en el Hostal Restaurante Golpejar, en Casa Ezequiel, en el Hotel Rural Río Viejo y en la Posada El Embrujo. Todos los establecimientos ofertarán un espectacular menú por tan solo 27 euros y en los que se disfrutarán de platos tan ricos como como embutidos de la Tercia (chorizo, jamón, cecina y lomo), entrecocido con morcilla costilla y lengua, caldereta de cabrito o cordero con ensalada y tradicionales postres caseros. Para acompañar la experiencia, se servirá con vinos de León.

