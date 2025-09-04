Incendios en León: Pascua Abogados aconseja pedir asesoramiento para reclamar los daños

Leticia Domínguez León Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:18 Compartir

El 8 de agosto se comenzaron a escribir las páginas de una historia de terror que se tardarán muchos años —y décadas —en olvidar en León. Ese día se prendieron las llamas en Anllares del Sil, Fasgar y Llamas de Cabrera. Después, siguieron extendiéndose por toda la provincia. A día de hoy, apenas quedan terrenos y montes leoneses sin arder. Estos incendios no sólo nos dejan imágenes desoladoras, sino que detrás de toda la ceniza hay familias desalojadas, viviendas totalmente en ruinas, negocios destruidos, maquinaria y campos quemados y, lo peor y más irrecuperable, personas que han perdido la vida.

Hay municipios que han sufrido especialmente las consecuencias devastadoras de los incendios. En concreto, más de 8.000 personas han tenido que abandonar sus casas. Aunque poco a poco se van controlando los focos, los daños causados son imposibles de cuantificar. En este punto, el despacho leonés Pascua Abogados, especializado en seguros de vida, de incendios y accidentes, aconseja recurrir a ayuda profesional para poder recuperar, en la medida de lo posible, lo perdido.

