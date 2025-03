¿Son más importantes las notas o los conocimientos de los niños?

Miércoles, 5 de marzo 2025, 08:54 Compartir

A pesar de que los colegios aplican la nueva ley educativa que incide en la evaluación por competencias, en algunas ocasiones, un cuaderno en perfecto estado, un buen comportamiento en clase y un examen correctamente realizado es suficiente para que un alumno de Educación Primaria obtenga una calificación más que notable. ¿Pero alguien se ha parado a pensar si ese niño ha adquirido los conocimientos para progresar adecuadamente en la escala educativa?, ¿alguien ha pensado que el niño es aplicado pero que repite sistemáticamente los ejercicios sin saber qué está haciendo realmente?, ¿alguien se ha fijado que ese niño puede tener dificultades y problemas?

Lamentablemente, las respuestas a estas preguntas es contundente: nadie. Salvo excepciones puntuales, un problema que se está dando en el sistema educativo español es la sobrevaloración de las notas frente a los conocimientos adquiridos por el alumno. Si éste en Primaria aprueba o saca buenas notas, pasa de curso..., y así hasta Secundaria. Pero ¿cuál es su base?, ¿tiene interiorizado un buen método de estudio?, ¿sabe lo que responde en cada ejercicio? Desgraciadamente, cada vez son más numerosos los casos en los que el alumno, sin los conocimientos suficientes, empieza a suspender en Secundaria, fracasa en Bachillerato o se estrella en la Universidad. Algunos optan por cursar algún Grado de Formación Profesional, estudios que, en los últimos años, han aumentado el número de alumnos. «No es que no tengan capacidad para cursar otros estudios, es que, en la mayoría de los casos, no tienen la base adecuada para hacerlo por lo que ellos piensan que no están preparados. Hoy en día, ni profesores ni padres son conscientes de lo que pasa. Las notas son números pero no quieren decir que el niño sepa», advierte Silvia Núñez Abella, directora gerente de Academia Abella.

¿Qué deberían hacer colegios y padres para evitar 'dramas' posteriores con sus hijos? Lo primero, y tal vez lo más importante: valorar más los conocimientos que las notas, y al hilo de ello, que padres y profesores se preocupen por lo que sabe cada niño. «Conceden la máxima importancia al aprobado, sin fijarse en más allá», asegura Silvia, quien narra su experiencia con alumnos que llegan a su academia «desmotivados porque consideran que no van a ser capaces de aprobar el curso. Aquí tenemos que motivarlos, y lo hacemos porque a mí no me importa la nota, sino lo que saben; trabajamos para que confíen en ellos mismos».

Visiblemente emocionada, Silvia relata el caso de una alumna de 1º de Bachillerato que acudió a su academia «para estudiar sintaxis, comentario de texto e inglés, y le dijo a su madre que había aprendido más en un mes que lleva con nosotros, que en toda su vida. Para ello, trabajamos para conocer lo que el alumno sabe y, lo más importante, saber cómo piensa. Y tratamos de corregir los métodos de aprendizaje que ha tenido el niño si estos no han sido los adecuados».

Recomendaciones para los padres

El primer consejo profesional para los padres es que no se fijen tanto en las notas de sus hijos y sí en sus conocimientos y en cómo se encuentran ellos emocionalmente -sin sobreprotegerlos-. El segundo, y no menos importante, es que pueden controlar a sus hijos mientras hacen los deberes pero en ningún caso deben resolver sus problemas o ejercicios. «Es un error muy frecuente que cometen los progenitores. Tienen que dejar que los niños trabajen solos, consiguiendo que sean autónomos y así evitar futuros problemas de gestión de la frustración». Y tercero, procurar que los hijos estudien lo que quieran, evitando también una carga excesiva de extraescolares y nunca concediendo más importancia a estas actividades que a las propias asignaturas de cada curso.

La academia

En la Academia Abella ofrecen apoyo escolar a los alumnos desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato. También imparten inglés y alguna asignatura de FP, en grupos máximo de seis personas -excepcionalmente, por cuestiones de compatibilidad de horarios, pueden ampliarse a ocho-.

Cuenta con una plataforma en su página web donde publican ejercicios en función de los cursos. «El mejor método es hacer continuamente ejercicios, porque el aprendizaje se basa en la repetición. Nuestra plataforma digital permite que los niños se conecten en directo desde casa a la clase, de tal forma que el alumno que recibe apoyo escolar puede acudir físicamente a la academia o conectarse desde casa en días puntuales, cuando quiera, no es una decisión nuestra».

Esta academia dispone, además, de un programa para niños con dificultades. «Siempre hacemos una evaluación para concretar qué tipo de dificultad tiene el niño, la cual puede ser emocional aparte de neuropsicológica. Estamos muy pendientes de saber, sobre todo, cuál es el estado anímico de los niños y de conocer los conocimientos que tienen, y en función de ello hablaremos con los padres para aconsejarles cómo podríamos ayudarles. Nuestro objetivo principal es que el niño sea capaz de estudiar lo que quiera y se sienta realizado, con nuestra ayuda, la de los padres y la de los colegios», concluye Silvia Núñez Abella.