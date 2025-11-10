Hosteleón presenta sus cestas de Navidad con sello local para empresas

Leonoticias León Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:18 Compartir

Hosteleón Catering y Eventos lanza su nuevo dossier de Cestas de Navidad con sello local, abarcando una cuidada selección de lotes compuestos por productos de primera calidad. Este año, la empresa leonesa vuelve a apostar por la tradición y el sabor de la tierra, ofreciendo tres cestas cien por cien con productos de León, además de otros lotes pensados para todo tipo de gustos y necesidades.

Cestas leonesas, tradición y sabor local

Hosteleón propone tres opciones elaboradas íntegramente con productos típicos de la provincia. La Cesta Esencial, con un valor de 76,50 euros más IVA, es una selección cuidadosamente presentada en una caja decorada que refleja lo mejor de León. Esta cesta incluye 14 productos locales de alta calidad, como los vinos con D.O. León Peregrino, turrones artesanos de la Confitería Conrado, embutidos de Ezequiel, mermeladas de Conservas Vega Esla, pastas tradicionales de Boca de Huérgano y la deliciosa miel de Joselón. Cada elemento está pensado para ofrecer una experiencia auténtica de los sabores leoneses.

La Cesta Especial, disponible por 112 euros más IVA, amplía la propuesta a 19 productos seleccionados con esmero. Entre sus contenidos destacan los Nicanores de Boñar, queso de San Vicente, pimientos asados de Conservas Vega Esla, embutidos de Ezequiel y una cuidada selección de vinos con D.O. León. Esta cesta es ideal para quienes buscan una combinación equilibrada entre tradición y gourmet, representando la riqueza gastronómica de la región.

Por último, la Cesta Deluxe, con un precio de 157 euross más IVA, ofrece 21 productos gourmet de León pensados para los paladares más exigentes. Incluye delicias como la Xamprada de Prada a Tope, trufas de Jacinto Peñín, crema de orujo de Valdevimbre, embutidos de Ezequiel, hojaldres de Astorga y la exquisita miel de Joselón. Cada artículo ha sido seleccionado para ofrecer una experiencia completa de la gastronomía leonesa, perfecta para ocasiones especiales o como un regalo sofisticado y memorable.

Los productos leoneses son los protagonistas de las cestas de Navidad de Hosteleón

Además de estas tres cestas, Hosteleón cuenta con otros diseños personalizados como cestas sin alcohol, cestas con productos totalmente veganos, cestas sin gluten o cestas con jamón ibérico. Para hacerse con ellas, puede ponerse en contacto en el teléfono 987 200 547, en el correo electrónico info@hosteleon.com o en la calle Dos Hermanas, 11 BIS (León) antes del día 15 de noviembre.

Hosteleón Catering y Eventos, perteneciente al Grupo Hosteleón, es una empresa leonesa referente en el sector hostelero, con divisiones como ARVA Hoteles, 2H Living, Brissa Events, Restaurante Lumière y Tagaste Residencias de Estudiantes. Con estas cestas, el grupo reafirma su compromiso con los productos locales y la excelencia en cada detalle.

