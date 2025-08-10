leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de la Batalla de Villadangos
Recreación de la Batalla de Villadangos Irene de Celis
Publirreportaje

La historia medieval leonesa, protagonista en Villadangos

La localidad revive su batalla medieval con la asistencia de miles de vecinos, turistas y curiosos durante todo el fin de semana

Irene de Celis

Irene de Celis

Villadangos del Páramo

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:24

Villadangos del Páramo se ha convertido este fin de semana en epicentro medieval de la provincia. Su amplia programación ha hecho que los presentes hayan podido viajar al pasado y vivir durante unos días en un auténtico ambiente medieval.

Entre otras muchas actividades y eventos, Villadangos ha ofrecido a los más curiosos un campamento medieval, exposición de cetrería, torneos característicos de la época o una gran variedad de puestos en su ya tradicional mercado medieval.

El teatro en la calle y las recreaciones medievales son uno de los puntos fuertes del programa. El asalto de las tropas al mercado, el desfile de músicos y arqueros persas, las apariciones del gigante y el bola, el desfile de antorchas o la llegada de las criaturas del averno y los seres escupefuegos hacen de estas fiestas algo único y muy singular.

Fin de semana medieval en Villadangos del Páramo Irene de Celis
Imagen principal - Fin de semana medieval en Villadangos del Páramo
Imagen secundaria 1 - Fin de semana medieval en Villadangos del Páramo
Imagen secundaria 2 - Fin de semana medieval en Villadangos del Páramo

Recreación de la Batalla de Villadangos

La recreación de la batalla de Villadangos, celebrada este sábado entre una gran afluencia de público, ha vuelto a poner el foco en el importante y sangriento encuentro que tuvo lugar en otoño del año 1111 en la localidad. En él se relata la lucha de los leoneses y gallegos, en el bando de la Reina Urraca, contra el ejército aragonés liderado por Alfonso I el Batallador. La fiel reconstrucción histórica que se puede vivir año tras año acerca a los leoneses y visitantes a la historia del Reino de León de una forma lúdica y muy entretenida. Pequeños y mayores han vuelto a disfrutar en un viaje al pasado de lo más emocionante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos fallecidas y tres heridos ingresados tras un accidente frontal en El Bierzo
  2. 2 Vías y carreteras cortadas, desalojos y Las Médulas sin riesgo a pesar de los ocho incendios en León
  3. 3 El fuego arrasa León: cinco incendios de nivel uno de peligrosidad en la provincia
  4. 4 Tres heridos en un accidente múltiple en la N-630 en León
  5. 5 Fallece el referente de la música cofrade de León, Nicolás Turienzo Robles
  6. 6 El pueblo de León con nueve contenedores para 13 habitantes y sin camión que recoja la basura
  7. 7 Una joven resulta herida al caer de una moto en el centro de León
  8. 8 Dos pueblos de León se unen contra la posible reapertura de una cantera cercana
  9. 9 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  10. 10 La lucha de un vecino logra que se vallen 62 solares en León con «un desnivel peligroso»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La historia medieval leonesa, protagonista en Villadangos