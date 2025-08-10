La historia medieval leonesa, protagonista en Villadangos

Irene de Celis Villadangos del Páramo Domingo, 10 de agosto 2025, 17:24 | Actualizado 17:50h. Compartir

Villadangos del Páramo se ha convertido este fin de semana en epicentro medieval de la provincia. Su amplia programación ha hecho que los presentes hayan podido viajar al pasado y vivir durante unos días en un auténtico ambiente medieval.

Entre otras muchas actividades y eventos, Villadangos ha ofrecido a los más curiosos un campamento medieval, exposición de cetrería, torneos característicos de la época o una gran variedad de puestos en su ya tradicional mercado medieval.

El teatro en la calle y las recreaciones medievales son uno de los puntos fuertes del programa. El asalto de las tropas al mercado, el desfile de músicos y arqueros persas, las apariciones del gigante y el bola, el desfile de antorchas o la llegada de las criaturas del averno y los seres escupefuegos hacen de estas fiestas algo único y muy singular.

Fin de semana medieval en Villadangos del Páramo Irene de Celis

Recreación de la Batalla de Villadangos

La recreación de la batalla de Villadangos, celebrada este sábado entre una gran afluencia de público, ha vuelto a poner el foco en el importante y sangriento encuentro que tuvo lugar en otoño del año 1111 en la localidad. En él se relata la lucha de los leoneses y gallegos, en el bando de la Reina Urraca, contra el ejército aragonés liderado por Alfonso I el Batallador. La fiel reconstrucción histórica que se puede vivir año tras año acerca a los leoneses y visitantes a la historia del Reino de León de una forma lúdica y muy entretenida. Pequeños y mayores han vuelto a disfrutar en un viaje al pasado de lo más emocionante.