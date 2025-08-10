La historia medieval leonesa, protagonista en Villadangos
La localidad revive su batalla medieval con la asistencia de miles de vecinos, turistas y curiosos durante todo el fin de semana
Villadangos del Páramo
Domingo, 10 de agosto 2025, 17:24
Villadangos del Páramo se ha convertido este fin de semana en epicentro medieval de la provincia. Su amplia programación ha hecho que los presentes hayan podido viajar al pasado y vivir durante unos días en un auténtico ambiente medieval.
Entre otras muchas actividades y eventos, Villadangos ha ofrecido a los más curiosos un campamento medieval, exposición de cetrería, torneos característicos de la época o una gran variedad de puestos en su ya tradicional mercado medieval.
El teatro en la calle y las recreaciones medievales son uno de los puntos fuertes del programa. El asalto de las tropas al mercado, el desfile de músicos y arqueros persas, las apariciones del gigante y el bola, el desfile de antorchas o la llegada de las criaturas del averno y los seres escupefuegos hacen de estas fiestas algo único y muy singular.
Recreación de la Batalla de Villadangos
La recreación de la batalla de Villadangos, celebrada este sábado entre una gran afluencia de público, ha vuelto a poner el foco en el importante y sangriento encuentro que tuvo lugar en otoño del año 1111 en la localidad. En él se relata la lucha de los leoneses y gallegos, en el bando de la Reina Urraca, contra el ejército aragonés liderado por Alfonso I el Batallador. La fiel reconstrucción histórica que se puede vivir año tras año acerca a los leoneses y visitantes a la historia del Reino de León de una forma lúdica y muy entretenida. Pequeños y mayores han vuelto a disfrutar en un viaje al pasado de lo más emocionante.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.