Grandes ventajas fiscales y económicas en el polígono industrial de Almanza

El polígono industrial de Almanza se ha convertido en una de las grandes oportunidades para asentar una empresa en la provincia de León. Diferentes ventajas fiscales, subvenciones y un buen posicionamiento geográfico hace de este espacio algo inmejorable.

Javier Santiago Vélez, alcalde de Almanza, destaca la importancia que tiene para sus vecinos, no solo tener una casa, si no también oportunidades laborales en el propio municipio. «Desde el Ayuntamiento vimos que entre los dos polígonos que hay de Sahagún y Cistierna, hay mucha distancia y aquí en el medio hay mucha población con ganas de mantenerse en un futuro. Para eso no solamente hace falta vivienda, actividades y servicios, hace falta tener trabajo», ha querido reivindicar el alcalde.

Disponibilidad en el polígono

En la actualidad hay disponibles 15 parcelas totalmente equipadas con todos los servicios necesarios para asentar una empresa. Estas parcelas se encuentran entre los 1500 y los 2500 metros cuadrados con la posibilidad de acumular diferentes espacios para adaptar la superficie a las necesidades de cada empresa.

«A esto hay que sumar viales, zonas verdes, equipamientos públicos o urbanos lo que hace que la extensión total del polígono sea de unas 8-9 hectáreas», asegura el edil.

Polígono industrial de Almanza Víctor F. Crespo

Ayudas y subvenciones

Desde el Ayuntamiento de Almanza proponen un plan de fijación e instalación de empresas. Este plan ofrece ventajas fiscales y precios competitivos como el precio del metro cuadrado que puede encontrarse alrededor de los 8 euros.

Además, el Polígono Industrial de Almanza se encuentra incluído en el Programa Tierra de Campos. Una gran oportunidad ya que dicho programa contará con una inversión de 61,4 millones en ocho años lo que generará actividad económica y empleo con el objetivo de favorecer el desarrollo y crecimiento industrial.

«Tenemos exenciones fiscales de hasta un 75% en el Impuesto de Actividades Económicas, en el IBI, en el ICIO o en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica» ha querido destacar Vélez.

Ventajas y posicionamiento

El polígono industrial de Almanza cuenta con diferentes ventajas que hacen de su suelo, un espacio idóneo donde establecer una empresa. El punto industrial es moderno y cuenta con servicios ya instalados como la fibra óptica.

Además, su situación geográfica ayuda a tener una buena conectividad con otras provincias. A 20 minutos se encuentra la estación de tren de Sahagún y, su cercanía con la autovía 231, une la localidad de Almanza con otras comunidades como Madrid, Cataluña, Aragón o el País Vasco siendo una red muy versátil.

Javier Santiago Vélez no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un llamamiento a los leoneses: «somos los leoneses y la gente de esta zona la que tenemos que creer en nosotros mismos. Pido a todos que cualquier oportunidad que surja de ellos o de algún conocido que quiera traer su empresa recomienden este polígono».