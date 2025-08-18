Gradefes se erige de nuevo como la capital monástica del dulce Más de veinte conventos del país se dieron cita en la localidad leonesa para la IX edición del la Feria de Dulces del Convento

Borja Pérez Lunes, 18 de agosto 2025, 10:15

Nueve ediciones van ya de la Feria de Dulces del Convento y, de esta forma, son nueve años llevando la tradición monástica al paladar de todos los vecinos de Gradefes y los que optan por visitar la localidad en un día tan especial.

Este domingo 17 de agosto, la localidad leonesa acogió la IX edición de la Feria de Dulces del Convento, que reunió a más de veinte monasterios de todo el país. Valladolid, Burgos, Salamanca, Palencia, Segovia, Zamora, Soria, Ciudad Real, Navarra, Zaragoza y La Rioja fueron los diferentes puntos desde donde se desplazaron las monjas para unirse a una jornada con sabor dulce.

Dulces y visita gratuita

Fue a las diez de la mañana cuando la feria abrió para todo el público, lo que supuso la apertura de los diferentes puestos colocados en la zona que ofrecían dulces de todas las variedades. Acompañando a esto, de once de la mañana a dos de la tarde se habilitó la opción de visitar de forma gratuita el Monasterio Santa María la Real, algo que no sucede durante el resto del año, pero se mantiene cada verano en esta jornada de celebración.

Con la llegada del mediodía, se procedió a la recepción de todas las autoridades que visitaron la feria y, posteriormente, se dio por inaugurada una jornada que consiguió atraer más personas que en años anteriores, lo que demuestra la progresión del evento

Lo mejor para el final

La tarde volvió a abrir al público las visitas gratuitas al monasterio, mientras que los puestos se mantuvieron en su labor, provocando la degustación de cientos de dulces, hasta las 19:00 horas, cuando llegó el momento de clausurar la feria.

Con el cierre no llegó, sin embargo, la conclusión definitiva de la jornada, pues una de las actividades más destacadas esperó hasta el final. A las 20:00, Gradefes sacó a relucir su lado más medieval para el concierto teatralizado «Arte música y patrimonio» a cargo de Magdalia Medieval, que se llevó a cabo en el Monasterio de Santa María de Gradefes. Un broche idóneo para una jornada que, entre dulces y música, exhibió el lado más tradicional de la localidad.

