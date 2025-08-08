Gordoncillo une el vino y los payasos en un gran fin de semana

Irene de Celis Gordoncillo Viernes, 8 de agosto 2025, 09:34 Compartir

Gordoncillo se prepara para celebrar dos eventos que maridan a la perfección. La XXIV Feria Vitivinícola y el XXIII Festival Internacional de payasos llenarán las calles de Gordoncillo de humor y buen vino. Año tras año, estas ferias consiguen ofrecer a los vecinos y visitantes tres días de diversión, aprendizaje y muy buen humor.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 8 de agosto con el pasacalles de vendimiadores y vendimiadoras para dar paso al pregón ofrecido por Fernando Franco, catedrático ingeniero agrónomo de la Universidad Popular de Palencia. El espectáculo 'Una sonrisa vale más que mil palabras' de la compañía Martín Garibaldi El Caro de Argentina pondrá el mejor broche a este primer día festivo.

Ampliar Programación de las actividades de este fin de semana en Gordoncillo Ayto Gordoncillo

El sábado por la mañana se podrá disfrutar de una cata profesional de vinos de D.O León y de talleres de barro y alfarería en la Plaza Mayor. Por la tarde, además de poder degustar un buen vino en las casetas allí presentes, los chorizos al Prieto Picudo no dejarán indiferente a ningún paladar. Los espectáculos que llenarán de color, risa y mucha imaginación serán 'El señor de las peonzas', 'Burbujas' y 'Proezas sincópadas' de compañias provenientes de Chile, de Toledo y de Madrid respectivamente.

Para ponerle punto y final a un fin de semana de lo más completo, el domingo la banda de gaitas ofrecerá el tradicional pasacalles además de seguir disfrutando de lo mejor del vino y los payasos con espectáculo 'Anónima' como cierre final a otro año que promete ser espectacular.