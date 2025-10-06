Gastro&Cook 2025: el gran encuentro de la hostelería llega a León

Leonoticias León Lunes, 6 de octubre 2025, 09:39 Compartir

León se convertirá en la capital gastronómica del norte el lunes 27 y el martes 28 de octubre con la celebración de la II Edición de Gastro&Cook, un evento único organizado por Grupo Oblanca que reunirá a profesionales del sector hostelero, marcas punteras y amantes de la buena mesa, en León Arena (plaza de toros de León).

Dos jornadas para inspirarse, aprender y disfrutar

El lunes 27 y el martes 28 de octubre, desde las 09:30h hasta las 21:00h, los profesionales de hostelería de todo Castilla y León, Asturias y Ourense están invitados a disfrutar y a aprender con ponencias de expertos sobre gestión y tendencias en el sector, showcookings en directo y una amplia zona de stands de proveedores con las últimas novedades en productos para hostelería. Será el espacio ideal para hacer networking y descubrir soluciones para tu negocio. Además del mejor ambiente con barra y música en directo ambos días.

El martes a partir de las 18:00h, Gastro&Cook abre sus puertas a todo el público. Habrá degustación de productos Oblanca, barra y música en directo.

Un escaparate para la gastronomía del norte

Multitud de establecimientos de Castilla y León, Asturias y Ourense han participado en la Ruta de Pinchos Oblanca previa al evento, que ha llenado bares y restaurantes de creatividad y sabor durante septiembre y octubre. En Gastro&Cook conoceremos a los finalistas, sus propuestas y tendrá lugar la Gala de Entrega de Premios el martes a las 12:00h.