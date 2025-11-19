La galleta de jengibre más grande de Europa estará en Almanza El municipio leonés de Almanza dará la salida a la Navidad el próximo 22 de noviembre con el encendido oficial de su iluminación festiva, que permanecerá activa hasta el 11 de enero. Dos meses de magia, tradición y ambiente navideño

Este año será especialmente significativo, ya que Almanza celebra su primera Navidad como Pueblo Europeo, un reconocimiento obtenido en 2024. Para la ocasión, el Ayuntamiento ha preparado un despliegue histórico de más de 120.000 luces que llenarán de color calles, plazas y rincones emblemáticos.

La gran atracción será la Galleta de Jengibre más grande de Europa, una figura de 5 metros de altura iluminada con casi 10.000 luces LED, obra del artista Fernando Ortiz. Esta pieza monumental aspira a convertirse en el nuevo emblema de la Navidad almanceña.

El ambiente festivo se completará con un mercado navideño repleto de puestos de castañas, churros, palomitas y artesanía local, además de música en directo y actividades para todas las edades. Como novedad destacada Almanza presentará las nuevas figuras del reconocido Bosque de los Enanitos, que este año incorpora a Pinocho y Pepito Grillo, creados por la artista Sara Macho Vargas. Tras su exhibición navideña, ambos personajes quedarán instalados de forma permanente para poder ser visitados.

El alcalde, Javier Santiago Vélez, destaca la importancia de esta celebración: «Queremos que Almanza brille más que nunca esta Navidad. Será una celebración abierta, entrañable y con el encanto de un pueblo europeo que vive la Navidad con ilusión y orgullo»

Además de disfrutar de la iluminación y las novedades decorativas, los visitantes podrán recorrer el Bosque de los Enanitos, el parque multiaventuras, el casco histórico y el romántico Paseo del Amor, convirtiendo la visita en un plan familiar ideal.

El 22 de noviembre, será el encendido oficial, un acto que marcará el inicio de una programación navideña, diseñada para que todos los que se acerquen a Almanza se queden impresionados.

