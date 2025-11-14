Fundación MonteLeón celebró la lectura del poema «Panóptico»

Leticia Domínguez León Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:13 Compartir

El pasado miércoles 12 de noviembre tuvo lugar un encuentro poético con el chileno Morales Monterríos, autor de «Panóptico», ganador del VI Premio Internacional de Poesía Fundación Monteleón. El encuentro tuvo lugar en el Café Bellas Artes de la capital leonesa.

El jurado seleccionó «Panóptico» por su «mezcla equilibrada entre el nivel emotivo y la retórica textual. «Hay también una revisitación al discurso mitológico que le da una dimensión panorámica de contraste. Un libro culto, complejo y sin ataduras», detallan desde Fundación MonteLeón.

Al autor le acompañó Rafael Saravia, poeta y miembro del jurado del premio que otorgó el galardón. Además, en el acto se pudo adquirir la obra galardonada y la Fundación Monteleón sorteó libros entre todos los asistentes.

Ampliar Morales Monterríos en el momento de la lectura del poemario Marcelo Tettamanti / Fundación MonteLeón

Entrega de premios 'Encuentro MonteLéon'

Además, el viernes 14 de noviembre se celebrará el acto en el que Fundación MonteLeón entregará los premios de los certámenes literarios y artísticos convocados en 2025. La tercera edición del 'Encuentro Monteleón' integrará las entregas de premios de los tres certámenes literarios y de su joven certamen artístico de acuarela. En la velada se contará con una performance de poesía y una interpretación musical, además de otras sorpresas.

Sobre Morales Monterríos

Morales Monterríos es un poeta formado en mantenimiento industrial, matemáticas y biología. Además, cursó un doctorado en literatura. Autor de Antichton, Pantheon, Príncipe de Chile, Hécate, Popol Vudú, Poemas de amor del obrero John Lágrimas, El Tabo Te King, NODO, SEDA-SADE y CARBONO 14. Tiene diferentes premios como San Salvador (2022), Vicente Núñez (2022), Carlos Oroza (2023) y Fundación MonteLeón (2025).