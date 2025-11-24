La Final Internacional del Torneo «Pequeños Gigantes» reunió en León a jóvenes talentos del ajedrez

Leonoticias Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:48 Compartir

Un evento en el impresionaba al entrar el en Palacio de Congresos y Exposiciones de León por sus originales tableros de juego, con el hermano mayor de ellos, un tablero de ajedrez gigante elaborado a partir del reciclaje de 54 neumáticos fuera de uso, ejemplo de economía circular y de cómo un residuo puede transformarse en un recurso funcional y visualmente muy atractivo.

También pudimos contemplar una nueva figura fabricada por RMD denominada «Banco de Santiago» con la que se quiere decorar puntos emblemáticos del Camino de Santiago, figura realizada con caucho 100% reciclado y pensada para dar descanso al peregrino y animarle a seguir su camino.

Durante la jornada, niños de entre 6 y 12 años compitieron por equipos en partidas de 20 minutos, siguiendo las reglas de la FIDE. Los equipos, mixtos y formados por entre 3 y 6 jugadores, realizaron rotaciones continuas, permitiendo que todos los participantes tuvieran un papel activo sobre el tablero.

El torneo volvió a poner de manifiesto el valor del ajedrez como herramienta educativa. A través del juego, los escolares trabajaron habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad en la resolución de problemas y la concentración, además de valores esenciales como la igualdad, la inclusión y el trabajo en equipo.

El torneo «Pequeños Gigantes», que se ha celebrado este 2025 en distintas localidades de Castilla y León y del noroeste de España como en El Bierzo, Valencia de Don Juan, Camponaraya, Oviedo, Santander, Valladolid o Zamora, también ha consolidado su proyección internacional gracias a la colaboración con la entidad noruega Norway Chess, que ha permitido desarrollar formatos hermanos como el torneo «Little Vikings» en la ciudad de Stavanger.

Más de un millar de escolares han pasado ya por sus tableros gigantes, consolidando «Pequeños Gigante» como un auténtico laboratorio educativo y social en el que el ajedrez se convierte en una vía para fomentar la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad ambiental.

«Un evento que empezó en la Catedral de León en 2021, ha conseguido que el ajedrez llegue a los colegios, que los niños compitan por equipos y que lo utilicen como una herramienta educativa, todo esto, es un orgullo para RMD y para la ciudad de León. La fundación RMD quiere llevar «Pequeños Gigantes» a todas las provincias de España y exportarlo fuera de nuestras fronteras, como ha sido el caso este año de Noruega. En 2026 hay además un proyecto para llevar el torneo a Polonia y contactos para que en un futuro próximo se pueda ir a Hungría y Portugal.» Nos comenta, Nicolás González, Director del Torneo «Pequeños Gigantes».