El Festival Internacional de Música de Cámara se celebrará en el Auditorio

Fundación MonteLeón promueve el XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón que tendrá en el Auditorio Ciudad de León los días 4,5,6,7 y 8 de diciembre. En cada edición, se afianza el respaldo que este festival realiza a jóvenes talentos emergentes en el mundo de la música de cámara.

Francisco José García Paramio, Presidente de la Fundación MonteLeón ha recordado la evolución de este Festival Internacional referente en Música de Cámara: «El festival ha sido testigo de la evolución de muchos de estos jóvenes músicos, quienes, impulsados por su pasión por la música y su incansable búsqueda de la excelencia, logran sorprendernos con nuevas propuestas sonoras y una increíble madurez interpretativa». Durante esta edición, se promoverá la conexión entre artistas y público, tal y como confirman desde la Fundación: «Este año, los grupos participantes prometen ofrecer una experiencia única que no solo enriquecerá a los asistentes, sino que también fortalecerá la conexión entre artistas y público, esa que solo la música es capaz de generar».

Programación

El jueves 4 de diciembre a las 19:30 h, el auditorio acogerá a Voces8 Scholars Ensemble, un reconocido grupo vocal formado por jóvenes cantantes profesionales. El viernes 5 de diciembre a las 19:30 h será el turno de Luz Elisabeth Sanchez y Yelyzaveta Rodionova. Violinista y pianista, son músicas destacadas de su generación con una gran proyección internacional. El sábado, también a las 19:30 h, el auditorio albergará las actuaciones de Berta Belinchón y Miquel Esquinas, músicos españoles que forman un dúo que ha realizado actuaciones destacadas en diferentes espacios. The Concept es un trío formado por tres jóvenes músicos de Turín: Edoardo Grieco (violín), Francesco Massimino (violonchelo) y Lorenzo Nguyen (piano) que tocarán el domingo 7 de diciembre a las 19:30 h. Finalmente, el Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón finaliza el lunes 8 de diciembre a las 12 h con la pianista canadiense Connie Shih y el violonchelista británico Steven Isserlis como artistas invitados.

Las entradas al XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón están disponibles en www.ctickets.es y una hora antes de cada concierto en la taquilla situada en el mostrador de la entrada principal del Auditorio