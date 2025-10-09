Villablino celebra la tradicional Feriona este 12 de octubre

Leonoticias Jueves, 9 de octubre 2025, 09:06 | Actualizado 09:11h. Compartir

La Feriona tiene sus raíces en las antiguas ferias de otoño, cuando los ganaderos y agricultores de la montaña leonesa se reunían para intercambiar productos, vender el ganado y abastecerse de cara al invierno. Con el paso del tiempo, el evento ha sabido mantener ese espíritu rural y auténtico, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Hoy, sigue siendo una cita imprescindible para ganaderos, comerciantes, artesanos y todos aquellos que quieran acercarse a Villablino.

Cartel anunciador Feriona Villablino 2025

La ganadería siempre protagonista en Villablino

Uno de los pilares de La Feriona es su mercado ganadero, que reúne cada año a decenas de ganaderos del Valle de Laciana y de comarcas vecinas como Babia, Omaña o El Bierzo. En el recinto ferial se pueden contemplar ejemplares de vacuno autóctono, además de ovino, caprino y equino, junto con los grandes guardianes de los animales los mastines lacianegos. La zona del Valle de Laciana siempre a estado ligada al cuidado de los animales y de la tierra, que es parte del valor económico de esta comarca y que busca el relevo generacional, para un motor indiscutible de la economía de esta bonita zona de la geografía leonesa.

Mercado tradicional con ambiente festivo

Más allá del ámbito ganadero, este día se instala un gran mercado con decenas de puestos de productos agrícolas, artesanales y gastronómicos. Las calles de Villablino se llenan de colores y aromas con la presencia de frutas de temporada, castañas, ajos, miel, embutidos, quesos, ropa y artesanía local. Y como no podía faltar, uno de los grandes atractivos gastronómicos del día será la degustación de pulpo a feira, acompañado de buen vino y un agradable ambiente festivo.

