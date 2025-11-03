leonoticias - Noticias de León y provincia

Visitantes en Apiastur, la feria de productos apícolas de Astorga Ayuntamiento de Astorga
La II Feria de Productos Apícolas de Astorga se consolida como referente

Visitantes de distintas partes de España estuvieron presentes en el Pabellón de Rectivía

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

Astorga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:33

El pasado fin de semana, la miel se convirtió en la protagonista del Pabellón de Rectivía de Astorga. La ciudad maragata albergó la segunda edición de Apiastur, la Feria de Productos Apícolas. Durante dos días, 24 stands ofrecieron a todos los astorganos y visitantes diferentes productos con la miel como ingrediente principal, desde tarros de miel artesanal hasta cosmética natural o hidromiel.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y el concejal de fiestas, Borja González en Apiastur Ayuntamiento de Astorga

La inauguración de la feria corrió a cargo del alcalde de la ciudad de Astorga José Luis Nieto y el concejal de fiestas Borja González, acompañados por el Presidente de la Asociación de Empresarios de Astorga y de su Comarca Pablo Peyuca.

Diferentes stands y talleres se dieron cita en Apiastur Ayuntamiento de Astorga
Imagen principal - Diferentes stands y talleres se dieron cita en Apiastur
Imagen secundaria 1 - Diferentes stands y talleres se dieron cita en Apiastur
Imagen secundaria 2 - Diferentes stands y talleres se dieron cita en Apiastur

Desde la organización destacan la afluencia de público procedente de distintas zonas de la geografía española. Visitantes de Castilla-La Mancha, Madrid, Principado de Asturias, Galicia o Castilla y León estuvieron presentes en la feria consolidándola como una cita referente en el sector apícola.

El evento ha sido organizado por el Ayuntamiento de Astorga, la Cámara de Comercio de Astorga y ASEMAC, Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca, y ha contado también con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

