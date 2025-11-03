La II Feria de Productos Apícolas de Astorga se consolida como referente

Leticia Domínguez Astorga Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:33 Compartir

El pasado fin de semana, la miel se convirtió en la protagonista del Pabellón de Rectivía de Astorga. La ciudad maragata albergó la segunda edición de Apiastur, la Feria de Productos Apícolas. Durante dos días, 24 stands ofrecieron a todos los astorganos y visitantes diferentes productos con la miel como ingrediente principal, desde tarros de miel artesanal hasta cosmética natural o hidromiel.

Ampliar El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y el concejal de fiestas, Borja González en Apiastur Ayuntamiento de Astorga

La inauguración de la feria corrió a cargo del alcalde de la ciudad de Astorga José Luis Nieto y el concejal de fiestas Borja González, acompañados por el Presidente de la Asociación de Empresarios de Astorga y de su Comarca Pablo Peyuca.

Diferentes stands y talleres se dieron cita en Apiastur Ayuntamiento de Astorga

Desde la organización destacan la afluencia de público procedente de distintas zonas de la geografía española. Visitantes de Castilla-La Mancha, Madrid, Principado de Asturias, Galicia o Castilla y León estuvieron presentes en la feria consolidándola como una cita referente en el sector apícola.

El evento ha sido organizado por el Ayuntamiento de Astorga, la Cámara de Comercio de Astorga y ASEMAC, Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca, y ha contado también con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

