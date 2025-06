¿Por qué los estudiantes escogen la Universidad de León?

Leticia Domínguez León Miércoles, 18 de junio 2025, 08:42 Compartir

La Universidad de León (ULE) oferta 41 gados, cinco dobles grados, 43 másteres y cerca de 15 títulos propios. Es una institución educativa viva, que va adaptando su oferta a los retos no solamente del presente sino también del futuro.

La Universidad de León ha ido incorporando nuevas titulaciones en los últimos cursos como el Grado en Nutrición Humana y Dietética en el curso 2023/ 2024 o el Grado en Ciencias Gastronómicas en el curso 2024/2025. Este año que comenzará en septiembre la gran novedad será el Grado de Geotecnología y Topografía y para el curso 2026/2027 llegará la gran apuesta de la Universidad de León, los estudios de Medicina.

Más allá del ambiente académico

Pero más allá de la oferta educativa, existen otras variables que hacen decantarse a los estudiantes por la ULE. Marta y Pedro, acaban de finalizar el Grado de Marketing y, tal y como cuentan, van a extrañar el ambiente de la ULE: «La vamos a echar mucho de menos, siempre conoces a gente, hay mucho ambiente». Annabelle, por su parte, dejó su Paris natal para estudiar el Grado de Comercio Internacional en León y ya no quiere irse: «Decidí mudarme a León y me encanta, estoy súper feliz. Me gustaría quedarme en aquí».

Las salidas laborales, una de las grandes preocupaciones de cualquier estudiante lo son menos si desde la universidad te acompañan. «Las prácticas las conseguí hacer gracias a la universidad en una empresa muy grande del sector», detalla Ismael, estudiante del Grado de Ingeniería de Minas. «Es una carrera desconocida, pero es de las que más salidas tiene».

Sin lugar a dudas, uno de los lugares más visitados en la universidad —con permiso de la cafetería Dani y Jose—, son las instalaciones deportivas de la ULE: «Si perteneces a la comunidad universitaria puedes reservar clases, la pista de atletismo, apuntarte a excursiones a la nieve…», detalla Celia.

La Universidad de León cuenta con dos campus. Las instalaciones de Vegazana que agrupan la mayoría de Facultades y Escuelas Universitarias y el campus de Ponferrada, con grados como Enfermería o Fisioterapia.