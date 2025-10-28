La Eragudina se prepara para una noche mágica: el Atlético Astorga recibe al Mirandés en la Copa del Rey

Leonoticias Martes, 28 de octubre 2025, 08:21 Compartir

El Atlético Astorga se enfrenta al CD Mirandés en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, un duelo que promete emociones fuertes, ambiente de gala y una ciudad volcada con su equipo.

El conjunto maragato llega a esta cita con la moral alta y el entusiasmo que despierta la Copa, ese torneo que tantas veces ha regalado gestas inolvidables al fútbol modesto. Los hombres de José Luis Lago han trabajado intensamente durante la semana para preparar el encuentro, conscientes del reto que supone medirse a un rival de Segunda División, pero también del valor que da jugar en casa, ante su gente.

El Atlético Astorga confía en convertir La Eragudina en un auténtico fortín, y para ello será fundamental el apoyo de la afición. Desde el club se hace un llamamiento a socios, simpatizantes y vecinos de Astorga para que llenen las gradas, animen sin descanso y llenen de color el estadio de verde maragato. Porque en la Copa, la pasión y el empuje de la afición marcan siempre un plus.

El CD Mirandés, por su parte, llega a la cita como favorito sobre el papel, con una plantilla acostumbrada al ritmo de la Segunda División aunque en estos momentos este en la parte baja de la clasificación de la segunda división, pero la historia de este torneo demuestra que todo puede pasar y el Atlético Astorga ya ha demostrado en otras ocasiones que es posible pasar a la siguiente ronda, gracias al empuje de La Eragudina.

El encuentro será una fiesta para la ciudad, un homenaje al esfuerzo y al espíritu de un club que sigue haciendo historia desde la humildad y el trabajo diario. La Copa del Rey vuelve a poner el nombre de Astorga en el mapa del fútbol nacional, y este miércoles los focos mirarán a La Eragudina.

La cita es ineludible: miércoles, 20:00 horas, La Eragudina. Una noche de fútbol, ilusión y la fuerza maragata.

¡Todos con el Atlético Astorga!