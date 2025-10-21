La enseñanza concertada lamenta la falta de reconocimiento a su labor

Leonoticias León Martes, 21 de octubre 2025, 09:11 Compartir

Las organizaciones FSIE CyL, Escuelas Católicas CyL y FACECAL-CECE CyL expresan su disconformidad con la moción relativa a «Política general en materia de educación» aprobada en las Cortes de Castilla y León por el grupo parlamentario PSOE y el apoyo de VOX, UPL, Soria ¡Ya! o Por Ávila. «No se ha añadido ni una sola medida, ni mejora, ni siquiera una palabra de reconocimiento a la labor que ejercen los trabajadores y los centros educativos concertados en los que decenas de miles de alumnos están matriculados en sus aulas, gracias a que las familias de CyL pueden elegirlos libremente» según indican desde el sindicato.

Además, también destacan la contribución de la escuela concertada a alcanzar los más altos niveles de calidad como certifican varios informes internacionales, como Pisa, o la educación integral y en valores que ofrecen.

Desde EECC, FACECAL-CECE CyL y FSIE-CL ponen de manifiesto el malestar por el abandono a la escuela concertada de algunos partidos que hasta hace poco les habían mostrado su apoyo. La escuela concertada en el conjunto de Castilla y León, cuenta con un 30 por ciento del total de la oferta educativa, con más de 10.000 trabajadores y más de 100.000 alumnos en sus aulas y de manera concreta, ampliamente presente en provincias como León, Zamora, Salamanca, Soria o Ávila.

Temas

Cortes

Educación