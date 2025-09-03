Diversión asegurada para niños y mayores: X Feria Infantil «Concha Casado» y XIV Feria de Artesanía.

Alberto Martínez Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:08 | Actualizado 09:17h. Compartir

La feria nació en el año 2015, impulsada por la propia Doña Concha Casado, con el objetivo de acercar a los más pequeños a los oficios artesanales y al valor de las costumbres populares. Una década después, el espíritu fundacional sigue vivo y la cita crece en actividades, talleres y participación.

Feria de artesanía infantil. Ayto. Lorenzana

Talleres Infantiles

Este año, la feria ofrece un total de 18 talleres, con más de 180 plazas destinadas a niños y repartidas en diferentes turnos a lo largo de la jornada (de 11:00 a 12:00, de 12:30 a 13:30 y de 17:00 a 18:00 horas). La expectación ha sido tan alta que, ya desde mediados de agosto, muchos de ellos estaban completos.

Entre los talleres más demandados se encuentran el de chocolate, el de pócimas mágicas, el de llaveros de macramé, el de creación de pulseras Kumihimo, el de pintado de velas, el de rock painting o el de ganchillo. El resto mantienen una alta participación y siguen sumando inscripciones, que incluso podrán realizarse el mismo día de la feria en el Punto de Información.

Talleres artesanales y juegos infantiles. Ayto. Lorenzana

Juegos tradicionales y demostraciones para toda la familia

La propuesta no se limita a los talleres. Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de una veintena de juegos gigantes tradicionales de madera, diseñados para poner a prueba la habilidad, puntería, ingenio y creatividad tanto de niños como de adultos. Estos juegos estarán disponibles en horario de 11:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas, convirtiendo la feria en un espacio de convivencia y diversión familiar.

Además, de forma paralela se desarrollarán talleres demostrativos de hilado de lana y tejido en telar, abiertos a participantes a partir de los cinco años y con plazas ilimitadas. Estas actividades estarán activas de 11:00 a 19:00 horas y buscan acercar al público a oficios tradicionales que hoy forman parte del patrimonio cultural inmaterial.

Feria de artesanía, Jaime Díez Fernández. Ayto. Lorenzana

Una inauguración con reconocimientos especiales

La inauguración oficial de la feria tendrá lugar a las 12:00 horas y contará con la presencia del Vicepresidente Primero de la Diputación de León y alcalde de Sariegos, Roberto Aller Llanos. Durante el acto se rendirá homenaje a tres referentes locales: Repostería Creativa Moral y Sabor, reconocida por su innovación en el ámbito gastronómico; Teófilo Rodríguez, artesano del cuero con una amplia trayectoria, y el Grupo Vallelongo, dedicado a la elaboración de quesos de cabra y vaca.

Y como broche final, a las 19:30 horas, el grupo de música tradicional Trébole ofrecerá una actuación en directo que pondrá fin a una jornada marcada por la creatividad, la tradición y la participación ciudadana.

Horarios actividades feria

12:00 h. - Inauguración

11:00 - 13:30 h. Talleres infantiles

11:30 - 14:00 h. Juegos tradicionales infantiles

14:30 h. Paella Popular

16:30 - 20:00 h. Juegos tradicionales infantiles

17:00 - 18:00 h. Talleres infantiles

19:30 h. Clausura y actuación musical «Grupo Trébole»