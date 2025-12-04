El Director General de Dacia en España presenta el Dacia Bigster en León

Leticia Domínguez León Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:20 Compartir

Laurent Sengenes, Director General de Dacia en España, se ha desplazado hasta el concesionario Dacia León Leomotor (Avda. de Madrid, nº 116) para presentar el nuevo Dacia Bigster, el C-SUV más accesible del mercado, la última gran novedad de la marca.

El lanzamiento del Dacia Bigster supone un auténtico hito para Dacia: «Es el nuevo buque insignia de la marca» ha asegurado Laurent Sengenes, Director General de Dacia España, en una entrevista en exclusiva con Leonoticias. «Tenemos una marca completa que va desde el Dacia Spring, que es el coche eléctrico más asequible del mercado, —menos de 50 euros al mes—, hasta el Bigster. Para nosotros es la entrada a un nuevo segmento, el segmento C-SUV, que supone un tercio del mercado español. Y, ahí, nos permite entrar por una oferta del segmento C-SUV a un precio inferior», detalló Sengenes.

No en vano, desde su salida al mercado la pasada primavera de 2025 el modelo ya suma cerca de 40.000 unidades vendidas en todo el mundo y más de 55.000 pedidos.

Fabricación española

El nuevo Dacia Bigster es un coche con fabricación y sello español: «Con un motor de 155 cv fabricado en Valladolid, con caja de cambio en España... El Bigster es el coche más español y también el más sostenible, porque tenemos el 100% de las motorizaciones electrificadas». Esta nueva motorización posiciona al Dacia Bigster «como el 4x4 con mayor autonomía del mercado. Puedes viajar desde León a Turín sin repostar» afirman desde el concesionario Dacia León Leomotor. El éxito del modelo se apoya especialmente en la versión Hybrid 155, que ya representa casi el 65% de las ventas.

Ampliar El nuevo Dacia Bigster se presentó en la capital leonesa 24Siete Producciones

Asimismo, Sengenes puso en valor la conexión de la marca con el público leonés: «En León entienden muy bien lo que significa la filosofía de Dacia: apostar por la sencillez, el espacio y la robustez, pero sobre todo por la mejor relación calidad-precio. Prueba de ello es que el Dacia Sandero es el coche más vendido en la provincia y esperamos que modelos como el nuevo Bigster tenga el mismo éxito entre el público leonés».

Movilidad asequible y sostenible

Además de fomentar una movilidad sostenible, desde la marca de automóviles refuerzan su apuesta por una movilidad asequible: «Nuestra misión para la marca es proponer una movilidad asequible pero cada día más sostenible. Creo que hoy tenemos la mejor red comercial en España. Tenemos más de 500 puntos de red y esto quiere decir que el 90% de los españoles están a menos de 20 minutos de un punto de red de nuestra marca», ha manifestado Laurent Sengenes para este medio en la presentación oficial del nuevo vehículo en la capital leonesa.

Sengenes hizo especial hincapié en la propuesta de movilidad de la compañía automovilística: «Proponemos una movilidad para todos. Proponemos coches con cuotas muy asequibles. Más del 50% de los rechazos de una oferta laboral es porque no tienen un medio de transporte para ir al trabajo. Dacia propone una movilidad realmente asequible y cada día más sostenible para todos».

Ampliar Dacia apuesta por una movilidad asequible y sostenible 24Siete Producciones

En un mercado en el que conviven todo tipo de motorizaciones, Dacia pone a disposición del usuario un abanico completo de tecnologías: «Tenemos todas las tecnologías: eléctrico, hibrido y diferentes tipos de hibridación».

Gracias a su equilibrio entre diseño, eficiencia, innovación y precio —desde 24.990€— el nuevo Bigster ha sido seleccionado como finalista al premio Coche del Año 2026, cuyo fallo se conocerá el 9 de enero de 2026 en Bruselas.