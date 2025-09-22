El deporte inundó Villaquilambre de salud y diversión

Irene de Celis Villaquilambre Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:00 Compartir

Deporte, bienestar y salud van de la mano en el municipio de Villaquilambre. Desde el consistorio se sigue apostando por fomentar un estilo de vida saludable sostenible con diferentes actividades que llenan los fines de semana las calles de la localidad. Esta vez fue el turno de Villaquirace y el Día de la bici, dos eventos que han reunido, tanto el sábado como el domingo, a cientos de personas con el único objetivo de disfrutar y pasarlo bien en estas dos citas deportivas.

Villaquirace, una competición englobada dentro de la Copa Diputación de León de Carreras Populares 2025 de la Diputación de León, congregó en el parque de Villamoros de las Regueras a participantes de todas las categorías que dieron lo mejor de sí en cada competición. En todas las categorías, desde dodotis a veterano, la actividad estuvo marcada por la buena competitividad entre los participantes y el amor por el deporte.

Por su parte, el Día de la Bici cumplía su edición número veintitrés con casi 400 participantes que salieron del Parque de Navatejera. Un día esperado cada año por pequeños y mayores que apuestan por una forma de movilidad sostenible y luchan por el sedentarismo. Además, el día estuvo marcado por la recaudación de fondos para la causa 'Por dos pulgares de nada' y por una fiesta final llena de sorteos de regalos y una masterclass de zumba gratuita para todos los presentes.

Dos días llenos de deporte y diversión en el que fomentar a los más pequeños la importancia de llevar una vida activa a la vez que disfrutas en familia.

