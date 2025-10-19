La cultura llena de planes el otoño de Villaquilambre

Imagen de la exposición 'Ruta de los retablos renacentistas del este de León'

Encuentros literarios, visitas culturales, música, artes escénicas o exposiciones, el Ayuntamiento de Villaquilambre tiene una gran variedad de oferta cultural para sus vecinos durante los meses de otoño.

El otoño cultural de Villaquilambre está pensado para que pequeños y mayores tengan la oportunidad de acercarse y disfrutar de los beneficios de la cultura. Explorar nuevos sentimientos, descubrir música diferente o recrearse entre los mejores espectáculos será uno de los mejores planes para sus vecinos más inquietos y curiosos.

Jose María Merino y su hija, Ana Merino protagonizarán el encuentro literario del próximo martes 21 de octubre. Por otro lado, en el apartado de exposiciones, se podrán visitar dentro del Ayuntamiento de la localidad, 'Flores para el Otoño' del 4 al 21 de noviembre y 'Ruta de los retablos renacentistas del este de León' del 6 al 19 de octubre.

Las jornadas culturales visitarán provincias como Burgos, Salamanca, Zaragoza o Cuenca entre otras muchas opciones para viajar uno o dos días y conocer rincones espectaculares repartidos por España. Dentro de las artes escénicas, los sábados a las 19:00 horas se celebrarán espectáculos destinados a adultos mientras que los domingos a las 18:00 más dedicados a la franja infantil y las familias.

Y, por último, para los amantes de la música no podrán perderse los diferentes coros y conciertos repartidos durante estos meses más otoñales.

Desde el Ayuntamiento de Villaquilambre se tiene como objetivo fomentar y ofrecer una gran variedad de oferta cultural para todos sus vecinos. Para más información sobre las inscripciones se puede contactar en el 987287241.

