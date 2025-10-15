«Cuidamos de lo Nuestro» Primeras jornadas de tradición e identidad leonesa en Villaquilambre Con el Lema «Cuidamos de los Nuestro» hasta el 30 de octubre se celebran en el municipio las primeras Jornadas de Tradición e Identidad Leonesa, las actividades se celebrarán en Villaquilambre, Villarrodrigo, Villanueva y Navatejera

La programación cultural se articula en torno a tres ejes principales: talleres y viajes culturales, exposiciones y actos centrales.

En el apartado de talleres se recuperarán oficios tradicionales casi desaparecidos, como la cestería o el trabajo con mimbre y barro, además de un espacio dedicado a la repostería tradicional leonesa. También se impartirá un taller de indumentaria e instrumentos musicales tradicionales dirigido a niños a partir de seis años.

Cartel Primeras Jornadas de identidad Leonesa en Villaquilambre

El programa incluye además dos visitas culturales, los días 21 y 28 de octubre, al Museo de los Pueblos Leoneses y al Museo Municipal de las Tierras de León, respectivamente.

El 14 de octubre se inaugurará una exposición fotográfica sobre las fiestas patronales del municipio, cerca de 150 imágenes cedidas por los vecinos. Las fotografías reflejan momentos familiares, celebraciones en las eras, bodas y eventos deportivos, entre otros recuerdos de las gentes del municipio.

Los actos centrales tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de octubre, e incluirán charlas sobre tradiciones, la representación de un filandón y un calecho, además de actuaciones de grupos de música y baile tradicional.

Como broche final, el 19 de octubre se presentará el libro Cantares de Villaquilambre, de Jesús San José Hernández, con la participación de su editor Emilio Gancedo. El libro recoge el repertorio de las pandereteras de Villaquilambre, recopilado y transcrito por el grupo La Braña.

Durante el acto se rendirá homenaje a las tres pandereteras del municipio: Teresa Flórez Crespo, Nieves Benavides y Teresa Adamira Álvarez, esta última de 100 años, quien será la única integrante viva del trío y que participará en el homenaje.

Con estas jornadas, Villaquilambre reivindica su pasado y refuerza el sentimiento de identidad leonesa entre sus vecinos. convirtiéndose en un punto de encuentro para celebrar y preservar las tradiciones que forman parte de su historia.

