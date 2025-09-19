Cuentos, música tradicional y citas literarias en Vallecillo, Valderas y Gordoncillo

Folkíbero es un proyecto en el que el músico Jesús Parra hace un recorrido por las músicas de tradición oral de toda la península ibérica

Leticia Domínguez León Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:25 Compartir

Los últimos días de septiembre llegan cargados de diferentes actividades culturales en las localidades de Vallecillo, Gordoncillo y Valderas. Las propuestas varían desde festivales, cuentos y música tradicional.

Diferentes propuestas culturales

El sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas, la localidad de Vallecillo acogerá al Festival Érase una vez, con la narradora Maísa Marbán y su espectáculo «Una, dola, tela, catola» Una sesión familiar en la que los asistentes podrán disfrutar de cuentos, retahílas y trabalenguas que invitan al juego y a la participación del público. Maisa Marbán es narradora oral y escritora Además, imparte cursos de narración oral para nuevos talentos y talleres sobre habilidades comunicativas para diversos profesionales que necesitan transmitir mensajes de manera efectiva.

Ampliar La narradora Maísa Marbán LN

Una semana más tarde, el sábado 27 de septiembre también a las 19:00 horas, Valderas recibirá en el salón de plenos de su Ayuntamiento para recibir al escritor Santiago Trancón Pérez, nacido en Valderas. Trancón Pérez presentará su novela 'Días de tormenta', un relato histórico en el contexto de la guerra y la postguerra.

La programación se completa en Gordoncillo, donde el lunes 29 de septiembre, a las 19:00 horas el Auditorio Mihacale será escenario del concierto de Jesús Parra, conocido como El Hombre Folkíbero. El músico segoviano, dentro del programa Circuitos Escénicos de Castilla y León, ofrecerá un concierto en el que hará un recorrido por las músicas de tradición oral de toda la península ibérica.

Ampliar Folkíbero es un proyecto en el que el músico Jesús Parra hace un recorrido por las músicas de tradición oral de toda la península ibérica LN