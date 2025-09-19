leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Folkíbero es un proyecto en el que el músico Jesús Parra hace un recorrido por las músicas de tradición oral de toda la península ibérica LN
Publirreportaje

Cuentos, música tradicional y citas literarias en Vallecillo, Valderas y Gordoncillo

El mes de septiembre finaliza con diversas citas cultuales en los municipios de Vallecillo, Valderas y Gordoncillo

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:25

Los últimos días de septiembre llegan cargados de diferentes actividades culturales en las localidades de Vallecillo, Gordoncillo y Valderas. Las propuestas varían desde festivales, cuentos y música tradicional.

Diferentes propuestas culturales

El sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas, la localidad de Vallecillo acogerá al Festival Érase una vez, con la narradora Maísa Marbán y su espectáculo «Una, dola, tela, catola» Una sesión familiar en la que los asistentes podrán disfrutar de cuentos, retahílas y trabalenguas que invitan al juego y a la participación del público. Maisa Marbán es narradora oral y escritora Además, imparte cursos de narración oral para nuevos talentos y talleres sobre habilidades comunicativas para diversos profesionales que necesitan transmitir mensajes de manera efectiva.

La narradora Maísa Marbán LN

Una semana más tarde, el sábado 27 de septiembre también a las 19:00 horas, Valderas recibirá en el salón de plenos de su Ayuntamiento para recibir al escritor Santiago Trancón Pérez, nacido en Valderas. Trancón Pérez presentará su novela 'Días de tormenta', un relato histórico en el contexto de la guerra y la postguerra.

La programación se completa en Gordoncillo, donde el lunes 29 de septiembre, a las 19:00 horas el Auditorio Mihacale será escenario del concierto de Jesús Parra, conocido como El Hombre Folkíbero. El músico segoviano, dentro del programa Circuitos Escénicos de Castilla y León, ofrecerá un concierto en el que hará un recorrido por las músicas de tradición oral de toda la península ibérica.

Folkíbero es un proyecto en el que el músico Jesús Parra hace un recorrido por las músicas de tradición oral de toda la península ibérica LN

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo
  2. 2 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  3. 3 El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes
  4. 4 El cierre de un centro de estética afectará a clientes y empleados en León
  5. 5 El rincón de León que se hiela... y por la tarde sobra la ropa: 38,5 grados de diferencia
  6. 6 Un joven leonés «excelente» conquista Europa: «Es un fanático de las plantas»
  7. 7 La Melonera, desfile de trajes tradicionales y Día de la Bici este fin de semana en León
  8. 8 Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con un macrovertedero
  9. 9 Declarado un incendio en el entorno de Sahagún
  10. 10 Científica, emprendedora y leonesa: «No hay nada que me dé más orgullo que decir que soy de León»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cuentos, música tradicional y citas literarias en Vallecillo, Valderas y Gordoncillo

Cuentos, música tradicional y citas literarias en Vallecillo, Valderas y Gordoncillo