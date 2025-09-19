leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las Fiestas de Toral de los Guzmanes en 2024 FB: Ayto Toral de los Guzmanes
Publirreportaje

El Cristo de la Vega llenará de fiesta Toral de los Guzmanes

La localidad celebra sus fiestas por todo lo alto entre el 19 y el 23 de septiembre

Irene de Celis

Irene de Celis

Toral de los Guzmanes

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:24

En Toral de la Vega ya están preparados para celebrar sus fiestas patronales por todo lo alto. Una amplia programación que hará que pequeños y mayores salgan a la calle a disfrutar y divertirse con los suyos.

El chupinazo inicial de las fiestas tendrá lugar este viernes 19 a partir de las 19:00 horas que dará paso a una exhibición de zumba, los juegos interpeñas, la gran espicha con bollo preñau y sidra y la macrodiscoteca Zafiro.

Juegos, concurso de disfraces y mucha música harán del sábado uno de sus días grandes junto al periodista Armano Medina, pregonero de las fiestas. El domingo tendrá lugar la santa misa y el posterior recorrido de los niños y niñas de la primera comunión y, por la tarde, los bailes de paloteo a cargo del Grupo de Danza y Paloteo Virgen de las Angustias de Pobladura de Pelayo García. La discomóvil Elite Sound y la gran voz de Janice amenizarán con la mejor música.

Cartel de las fiestas del Cristo de la Vega Ayto Toral de los Guzmanes

La fiesta no parará el lunes y el martes para comenzar la semana de la mejor manera. Una parrillada por tan solo 8 euros llenará el estómago de los vecinos en un lunes que se completará con la actuación musical de Rocío de las Heras y del Grupo Radar. El martes pondrán fin a estas fiestas los juegos tradicionales populares e infantiles y la tradicional subida y merienda en las bodegas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo
  2. 2 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  3. 3 El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes
  4. 4 El cierre de un centro de estética afectará a clientes y empleados en León
  5. 5 El rincón de León que se hiela... y por la tarde sobra la ropa: 38,5 grados de diferencia
  6. 6 Un joven leonés «excelente» conquista Europa: «Es un fanático de las plantas»
  7. 7 La Melonera, desfile de trajes tradicionales y Día de la Bici este fin de semana en León
  8. 8 Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con un macrovertedero
  9. 9 Declarado un incendio en el entorno de Sahagún
  10. 10 Científica, emprendedora y leonesa: «No hay nada que me dé más orgullo que decir que soy de León»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Cristo de la Vega llenará de fiesta Toral de los Guzmanes

El Cristo de la Vega llenará de fiesta Toral de los Guzmanes