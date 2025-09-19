El Cristo de la Vega llenará de fiesta Toral de los Guzmanes

Irene de Celis Toral de los Guzmanes Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:24 Compartir

En Toral de la Vega ya están preparados para celebrar sus fiestas patronales por todo lo alto. Una amplia programación que hará que pequeños y mayores salgan a la calle a disfrutar y divertirse con los suyos.

El chupinazo inicial de las fiestas tendrá lugar este viernes 19 a partir de las 19:00 horas que dará paso a una exhibición de zumba, los juegos interpeñas, la gran espicha con bollo preñau y sidra y la macrodiscoteca Zafiro.

Juegos, concurso de disfraces y mucha música harán del sábado uno de sus días grandes junto al periodista Armano Medina, pregonero de las fiestas. El domingo tendrá lugar la santa misa y el posterior recorrido de los niños y niñas de la primera comunión y, por la tarde, los bailes de paloteo a cargo del Grupo de Danza y Paloteo Virgen de las Angustias de Pobladura de Pelayo García. La discomóvil Elite Sound y la gran voz de Janice amenizarán con la mejor música.

Ampliar Cartel de las fiestas del Cristo de la Vega Ayto Toral de los Guzmanes

La fiesta no parará el lunes y el martes para comenzar la semana de la mejor manera. Una parrillada por tan solo 8 euros llenará el estómago de los vecinos en un lunes que se completará con la actuación musical de Rocío de las Heras y del Grupo Radar. El martes pondrán fin a estas fiestas los juegos tradicionales populares e infantiles y la tradicional subida y merienda en las bodegas.