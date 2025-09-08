leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la ofrenda realizada en el año 2023 Irene de Celis
Los Coyantinos realizan su tradicional ofrenda a Nuestra Señora del Castillo Viejo

Este lunes 8 de septiembre Valencia de Don Juan vivirá su acto más solemne de las fiestas patronales

Irene de Celis

Irene de Celis

Valencia de Don Juan

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:11

Las fiestas de Valencia de Don Juan continúan llenando las calles de diversión, baile y mucha música. Durante este pasado fin de semana ha habido tiempo para todo. El pregón de las fiestas, a cargo de Jose Luis Mallo, dió paso a una noche llena de fiesta y música. Los amantes del deporte han podido colaborar con Asprona en la carrera popular XXIII 'el cachón de la isla', y las peñas y charangas llenaron de color y buenos momentos cada rincón de la localidad.

Ofrenda del Cirio

Este lunes los vecinos se visten de gala para llevar a cabo la ofrenda del cirio por parte de la Corporación municipal a Nuestra Señora del Castillo Viejo. A partir de las 13:00 horas, en la iglesia de Valencia de Don Juan, tendrá lugar la eucaristía amenizada por la Coral Coyantina y la interpretación del Himno a Nuestra Señora del Castillo Viejo de la mano de la banda de música de la localidad.

Banda de música de la localidad Irene de Celis

Para continuar con el día, la banda de música ofrecerá un gran concierto en el quiosco de la música y Janice Vidal amenizará con el baile vermut a las 14:30 horas. Por la tarde tendrá lugar el bingo musical en el que colabora la peña RSK y la verbena por la noche con el Grupo Radar.

Aún queda por delante una larga semana con una gran variedad de actividades para que pequeños y mayores disfruten de estas fiestas por todo lo alto.

