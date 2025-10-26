La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo busca encargado de campo

Irene de Celis León Domingo, 26 de octubre 2025, 12:23 Compartir

La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo abre candidaturas para unir a su equipo a una persona joven y dinámica que ocupe el puesto de encargado de campo.

Este puesto de trabajo está destinado a ingenieros, preferiblemente agrónomo o industrial, que pueda firmar pequeños proyectos de obras a realizar en la zona regable, en el canal general o en los sistemas de riego. También se encargará de gestionar los desembalses durante la campaña de riegos y la distribución del agua en las diferentes balsas.

Por otro lado, cuando la campaña termine, deberá hacerse cargo de las reparaciones en la red de riego y el mantenimiento general de las infraestructuras, así como de toda la parte del campo incluidos los informes necesarios para el funcionamiento de la Comunidad.

Es imprescindible comprometerse a vivir en la zona durante su estancia en la empresa.

¿Qué ofrece este puesto de trabajo?

Incorporarse a la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo es una oportunidad única de conseguir un contrato indefinido en un buen ambiente de trabajo y de compañerismo.

El salario está estipulado según el convenio laboral de la empresa y aunque en la campaña de riegos se pedirá disponibilidad absoluta, fuera de esta se aboga por la flexibilidad para facilitar la conciliación familiar del trabajador y la compensación de horas.

Si tienes don de gentes, facilidad de trato con las personas, carnet de conducir y dotes de liderazgo, esta es una buena oportunidad para crecer en tu desarrollo laboral.

Los interesados podrán mandar sus candidaturas al correo oficina@canalparamo.com antes del día 15 de noviembre