leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del riego en un campo
Publirrepotaje

La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo busca encargado de campo

Los interesados podrán mandar sus candidaturas a la oficina de la Comunidad General antes del día 15 de noviembre

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:23

La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo abre candidaturas para unir a su equipo a una persona joven y dinámica que ocupe el puesto de encargado de campo.

Este puesto de trabajo está destinado a ingenieros, preferiblemente agrónomo o industrial, que pueda firmar pequeños proyectos de obras a realizar en la zona regable, en el canal general o en los sistemas de riego. También se encargará de gestionar los desembalses durante la campaña de riegos y la distribución del agua en las diferentes balsas.

Por otro lado, cuando la campaña termine, deberá hacerse cargo de las reparaciones en la red de riego y el mantenimiento general de las infraestructuras, así como de toda la parte del campo incluidos los informes necesarios para el funcionamiento de la Comunidad.

Es imprescindible comprometerse a vivir en la zona durante su estancia en la empresa.

¿Qué ofrece este puesto de trabajo?

Incorporarse a la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo es una oportunidad única de conseguir un contrato indefinido en un buen ambiente de trabajo y de compañerismo.

El salario está estipulado según el convenio laboral de la empresa y aunque en la campaña de riegos se pedirá disponibilidad absoluta, fuera de esta se aboga por la flexibilidad para facilitar la conciliación familiar del trabajador y la compensación de horas.

Si tienes don de gentes, facilidad de trato con las personas, carnet de conducir y dotes de liderazgo, esta es una buena oportunidad para crecer en tu desarrollo laboral.

Los interesados podrán mandar sus candidaturas al correo oficina@canalparamo.com antes del día 15 de noviembre

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 21 empresas de León que facturan más de 50 millones (la primera dobla a la siguiente)
  2. 2 El pueblo de León que reabre su bar tras ofrecerlo gratis para «devolver la vida al pueblo»
  3. 3 Horario, recorrido y calles cortadas por la Carrera de la Mujer 2025 en León
  4. 4 Una ocasión le basta al Ceuta para dejar a la Cultural sin premio en el Reino de León
  5. 5 El Aeropuerto de León abre el modo invierno con estos vuelos
  6. 6 Un herido en un accidente de madrugada en la provincia de León
  7. 7 León lidera en la comunidad con siete de los tramos de carreteras más peligrosos del país
  8. 8 Arde una casa en un pueblo de León
  9. 9 Choque entre un turismo y una bici en la ronda de León
  10. 10 Diez bajas en el Nava obligan a aplazar el partido en León contra Ademar

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo busca encargado de campo

La Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo busca encargado de campo