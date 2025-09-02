El cine se vive en Astorga

Leonoticias Astorga Martes, 2 de septiembre 2025, 10:45 Compartir

Astorga rinde homenaje al séptimo arte organizando la 28º edición del Festival de Cine. El duro trabajo realizado en las ediciones demuestran la importancia de este festival que esta edición regresa con una noticia importante para el certamen y también, por supuesto, para la ciudad. La Academia de Cine, la institución más prestigiosa del mundo cinematográfico en España, ha incluido el certamen en el listado de festivales calificadores para los Premios Goya en la categoría de cortometrajes. Este reconocimiento a nivel nacional sin duda alguna marcará un antes y un después en la historia de este evento que empezó a organizarse en 1997.

Con esta inclusión, no solo se valida el esfuerzo y la dedicación que se ha puesto en la organización del festival a lo largo de los años, sino que se sitúa a Astorga en un lugar destacado dentro del panorama cinematográfico nacional.

De esta forma, el Festival de Cine de Astorga será el único de la provincia de León que puntuará en la categoría de cortometrajes en los Premios Goya. En la Comunidad Autónoma sólo cinco festivales más han sido seleccionados: el de Aguilar de Campoo, Soria, Medina del Campo, Palencia y Valladolid. Así, este festival se une al selecto grupo de eventos que contribuyen a la selección de los mejores cortometrajes del país, y que, por tanto, tendrá un impacto aún mayor en la promoción del talento cinematográfico local y regional. Este logro refleja claramente la evolución y el prestigio que ha alcanzado el festival en estos años y sin duda alguna, es un motivo de enorme orgullo para toda la ciudad.

«Desde la Concejalía de Cultura, se quiere destacar que este proyecto, que empezó como un desafío personal, ha llegado a buen puerto, llevándonos a la aceptación y reconocimiento por parte de la Academia de Cine, la prueba de que estamos en el camino correcto y que nuestro esfuerzo colectivo está dando frutos que benefician a toda la comunidad», comentó Tomás Valle, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Astorga. Y añadió: «queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente a todos los que han trabajado con pasión y dedicación para hacer posible este logro: organizadores, jurados, participantes, patrocinadores, colaboradores y, por supuesto, a la ciudadanía, que siempre ha apoyado y confiado en nuestro festival. Sin su apoyo, este reconocimiento no habría sido posible».

Reconocimiento y premios

El Festival de Cine de Astorga, que este año concederá su Premio de Honor a la actriz Kira Miró, cuenta en esta edición con un total de 17 premios de diferentes cuantías. El primer premio asciende a 3.000 euros; el segundo premio es de 1.500 euros. El tercer premio, «Especial del público», de 1.000 euros. Además, el cartel del certamen es obra del artista local César Núñez.