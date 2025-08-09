Cinco razones para conocer Villamanín

Irene de Celis Villamanín Sábado, 9 de agosto 2025, 13:27 Compartir

León esconde grandes joyas que hacen de nuestra provincia un lugar de ensueño. Ahora tienes la oportunidad de conocer junto a Leonoticias las cinco claves para conocer y disfrutar de cada esquina de nuestro territorio. Sus historias, su arquitectura o su gastronomía son algunas de las claves más destacadas de cada localidad.

Villamanín es el siguiente destino. Acércate a conocer las cinco razones por las que visitar y conocer esta villa.

Sus cinco razones

Ampliar Piscina de Villamanín LN

Sus piscinas y un entorno privilegiado

Las piscinas municipales de Villamanín, rodeadas de bosques y montañas de la cordillera Cantábrica, ofrecen una experiencia de baño única en plena naturaleza. Reformadas recientemente y en un entorno verde, son ideales para relajarse en verano rodeado de pinos y un paisaje único.

Patrimonio cultural: Colegiata de Arbas y museos etnográficos

La majestuosa Colegiata de Santa María de Arbas, construcción tardorrománica del siglo XII, es parada obligada. Por otro lado, el Museo Etnográfico de La Tercia y Arbas, en la antigua parroquia de Villamanín, reúne objetos cotidianos, herramientas, documentación y fotografías que reflejan la vida tradicional de la comarca. Por último, también merece la pena pasarse por el Museo de Cultura Antigua de Casares de Arbas, con piezas de la vida rural local.

Rutas por la naturaleza: Cueto Fontún , Las Tres Marías o Camino de San Salvador

La zona ofrece senderos accesibles como la ascensión al Pico Fontún con vistas impactantes, y las emblemáticas Tres Marías cerca de Casares de Arbas. Caminos de montaña, observación de fauna y paisajes protegidos completan la oferta para senderistas de todos los niveles. El Camino de San Salvador atraviesa el municipio de Villamanín ascendiendo por pistas montañosas hasta alcanzar el Alto de los Romeros y la Cruz del Salvador, antes de descender hacia Arbas del Puerto.

Actividades deportivas: kayak, fútbol y vía ferrata

Villamanín propone múltiples opciones de aventura y deporte como campus de fútbol, cursos de natación o aquafitness, dirigidos a todas las edades. Para los más aventureros, existe la posibilidad de realizar una vía ferrata, kayak, escalada y rápel complementadas con tiro con arco o tirolina.

Gastronomía local: jornadas gastronómicas y productos tradicionales

La comarca ofrece una gastronomía auténtica basada en la matanza tradicional del cerdo, con embutidos y otros platos montañeses. En la zona se celebran todos los años las tradicionales jornadas gastronómicas donde los visitantes pueden degustar y disfrutar de recetas locales.

