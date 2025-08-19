leonoticias - Noticias de León y provincia

Valverde de la Virgen
Valverde de la Virgen Leonoticias
Cinco razones para conocer Valverde de la Virgen

Leonoticias te presenta cinco razones por las que recorrer nuestra amplia provincia y disfrutar de lo mejor de nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestras fiestas

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Martes, 19 de agosto 2025, 08:18

León esconde grandes joyas que hacen de nuestra provincia un lugar de ensueño. Ahora tienes la oportunidad de conocer junto a Leonoticias las cinco claves para conocer y disfrutar de cada esquina de nuestro territorio. Sus historias, su arquitectura o su gastronomía son algunas de las claves más destacadas de cada localidad.

Valverde de la Virgen es el siguiente destino. Acércate a conocer las cinco razones por las que visitar y conocer esta villa.

Sus cinco razones

Romería de San Froilán en el municipio de Valverde de la Virgen Leonoticias

La Basílica de la Virgen del Camino

La Basílica Menor y Real Santuario de la localidad de la Virgen del Camino, —perteneciente al Ayuntamiento de Valverde de la Virgen— ؅es un destacado ejemplo de arquitectura religiosa moderna. Construida entre 1957 y 1961, su diseño arquitectónico fue elaborado por el fraile dominico Francisco Coello de Portugal. La basílica cuenta con impresionantes esculturas de Josep Maria Subirachs, como el friso de la fachada principal con las figuras de la Virgen María y los doce Apóstoles.

Zonas verdes

Las zonas verdes en Valverde de la Virgen y su ubicación excepcional en la provincia de León permite disfrutar de paisajes naturales y rutas para practicar senderismo y disfrutar del entorno.

Piscinas y ocio deportivo municipal

La localidad ofrece piscinas tanto en verano como en invierno. Además, tiene frontón cubierto, pabellón polideportivo y otros equipamientos deportivos perfectos para familias y visitantes

Camino de Santiago

La Basílica de la Virgen del Camino se encuentra en la ruta del Camino de Santiago Francés, lo que la convierte en un lugar emblemático para los peregrinos. La basílica ha sido reconocida por la UNESCO como parte del «Inventario Retrospectivo – Elementos Asociados» al Camino de Santiago.

Romería de San Froilán y fiestas

Cada 5 de octubre, cientos de personas celebran la Romería de San Froilán, con procesión, misa solemne, pendones o los tradicionales carros engalanados. Además, la localidad vive sus propias ferias y festividades.

