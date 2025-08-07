leonoticias - Noticias de León y provincia

Gastronomía tradicional de La Bañeza
Cinco razones para conocer La Bañeza

Leonoticias te presenta cinco razones por las que recorrer nuestra amplia provincia y disfrutar de lo mejor de nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestras fiestas

Irene de Celis

La Bañeza

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:26

León esconde grandes joyas que hacen de nuestra provincia un lugar de ensueño. Ahora tienes la oportunidad de conocer junto a Leonoticias las cinco claves para conocer y disfrutar de cada esquina de nuestro territorio. Sus historias, su arquitectura o su gastronomía son algunas de las claves más destacadas de cada localidad.

La Bañeza es el siguiente destino. Acércate a conocer las cinco razones por las que visitar y conocer esta villa.

Sus cinco razones

Piscinas de La Bañeza LN

Sus piscinas y zonas deportivas

Disfruta del verano en las piscinas de La Bañeza o practica deportes en sus zonas deportivas. La localidad ofrece múltiples opciones para mantenerse activo y divertirse. Además, cuenta con instalaciones adecuadas para ello, como polideportivos y canchas.

El comercio local y gastronomía propia

Descubre el encanto del comercio local en La Bañeza, donde podrás encontrar productos y servicios de calidad. Degusta sus típicos dulces, como las «Mantecas» y «Roscos», o probar los «Imperiales», «Pastas de San Blas» y «Yemas tostadas». El mercado semanal es un lugar ideal para experimentar la vida local y encontrar productos frescos y artesanías típicas.

Amplia variedad de actividades culturales

La Bañeza es un municipio con una rica cultura y una gran variedad de actividades para todos los gustos. Desde exposiciones de arte hasta conciertos y teatro, La Bañeza ofrece un espacio ideal para disfrutar de la cultura. Visita el Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata o el Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas para conocer más sobre su historia y patrimonio.

Arte a lo grande

La Bañeza se ha convertido en un auténtico templo para los graffiteros. Toda la ciudad está envuelta en grafitis que puedes ver en cualquier fachada o muro por las calles de la localidad. Puedes seguir la ruta del grafiti en La Bañeza para no perderte ninguno.

Sus fiestas y ferias

La Bañeza es conocida por sus fiestas y ferias, que ofrecen un espacio ideal para disfrutar de la música, la comida y la diversión. Algunos de los eventos más destacados son el Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, la Fiesta de la Asunción, la Feria Agroalimentaria de La Bañeza, el reconocido Carnaval de La Bañeza o el mercado semanal.

