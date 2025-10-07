Cena benéfica en apoyo a los niños ucranianos

Leonoticias Martes, 7 de octubre 2025, 09:13 | Actualizado 09:26h. Compartir

Hace diez años en Chortkiv, Ucrania, nació casa de Caridad Dim Myloserdya; un centro único de rehabilitación y apoyo para niños con discapacidades y familias vulnerables. La fundadora, Tetyana Dubyna, es madre de un niño con autismo. Su experiencia personal la llevó a crear un lugar donde cientos de niños con autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y otras condiciones por la que reciben ayuda.

Niños en casa de caridad Dim Myloserdya Actividades de la casa de caridad Dim Myloserdya Ayuda en forma de alimentos para la casa Dim Myloserdya 1 /

Hoy, más de 150 niños realizan terapias y más de 100 personas de distintas edades encuentran allí hogar y apoyo. El centro creció desde un pequeño local hasta un edificio de cinco plantas con distintos programas: estancia diurna, intervención temprana, apoyo psicológico e incluso refugio para madres solas y familias en dificultad.

Ampliar Niños en casa de caridad en Chortkiv, Ucrania

El proyecto existe gracias a la Iglesia greco-católica y a donaciones de benefactores de Ucrania y del extranjero. Sin embargo, la financiación pública es casi inexistente y cada año deben buscar recursos económicos para cubrir los gastos que cuesta mantener a los niños y personas que la casa de caridad acoge.

Ampliar Cena solidaria 18 de octubre

Desde la asociación animan a compartir la información y participar, porque cada aportación cuenta y les ayudaríais mucho para la realización de los fines y proyectos de la casa de caridad en Ucrania, nos comentan desde AALUD.

Adquisición de las entradas

Las entradas son limitadas y se pueden adquirir exclusivamente en Papelería Yabluko, situada en el Pasaje Cine Mary (pasaje de Ordoño II). también puede llamar al 618 963 689 para pedir información y hay una fila cero desde 10 euros, pueden pagar por bizum al 12325

Una gran oportunidad para disfrutar de una noche especial y solidaria, al tiempo que se brinda apoyo a quienes más lo necesitan en Ucrania, país devastado por una terrible guerra que nos afecta a todos. Os esperamos en el Hotel Silken de León el día 18 de octubre a las 20:30 horas.

Temas

Ucrania

CASA

Autismo