Cena benéfica en apoyo a los niños ucranianos
El próximo 18 de octubre a las 20:30 horas, el Hotel Luis de León acogerá una cena benéfica en apoyo al pueblo ucraniano, organizada por la asociación AALUD
Leonoticias
Martes, 7 de octubre 2025, 09:13
Hace diez años en Chortkiv, Ucrania, nació casa de Caridad Dim Myloserdya; un centro único de rehabilitación y apoyo para niños con discapacidades y familias vulnerables. La fundadora, Tetyana Dubyna, es madre de un niño con autismo. Su experiencia personal la llevó a crear un lugar donde cientos de niños con autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y otras condiciones por la que reciben ayuda.
Hoy, más de 150 niños realizan terapias y más de 100 personas de distintas edades encuentran allí hogar y apoyo. El centro creció desde un pequeño local hasta un edificio de cinco plantas con distintos programas: estancia diurna, intervención temprana, apoyo psicológico e incluso refugio para madres solas y familias en dificultad.
El proyecto existe gracias a la Iglesia greco-católica y a donaciones de benefactores de Ucrania y del extranjero. Sin embargo, la financiación pública es casi inexistente y cada año deben buscar recursos económicos para cubrir los gastos que cuesta mantener a los niños y personas que la casa de caridad acoge.
Desde la asociación animan a compartir la información y participar, porque cada aportación cuenta y les ayudaríais mucho para la realización de los fines y proyectos de la casa de caridad en Ucrania, nos comentan desde AALUD.
Adquisición de las entradas
Las entradas son limitadas y se pueden adquirir exclusivamente en Papelería Yabluko, situada en el Pasaje Cine Mary (pasaje de Ordoño II). también puede llamar al 618 963 689 para pedir información y hay una fila cero desde 10 euros, pueden pagar por bizum al 12325
Una gran oportunidad para disfrutar de una noche especial y solidaria, al tiempo que se brinda apoyo a quienes más lo necesitan en Ucrania, país devastado por una terrible guerra que nos afecta a todos. Os esperamos en el Hotel Silken de León el día 18 de octubre a las 20:30 horas.