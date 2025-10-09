Cármenes celebra su XXV Feria Tradicional el 11 y 12 de octubre

Leonoticias Jueves, 9 de octubre 2025, 08:20 | Actualizado 09:05h. Compartir

Durante el fin de semana Cármenes recupera el ambiente de antaño con música tradicional, artesanía, ganado, caldereta, sopas de ajo...

El sábado 11, la feria arrancará con un concierto de música tradicional leonesa en el Casino de Cármenes, a cargo del grupo Aguzo, seguido de la tradicional degustación de sopas de ajo.

El domingo 12 de octubre, día grande de la fiesta, comenzará con la misa en honor a la Virgen del Pilar, tras la cual se inaugurará oficialmente la feria con la música del Grupo de Gaitas Zarzagán. A continuación, tendrá lugar el pregón de D. Ángel Fierro del Valle, acompañado por la bonita exhibición de pendones de la provincia de León y la exposición de ganado bovino y equino, una de las señas de identidad de esta feria.

Los visitantes podrán disfrutar de talleres de artesanía, paseos a caballo y una completa muestra de productos y tradiciones locales. A mediodía, el aroma de la caldereta de cordero invadirá el recinto ferial, ofreciendo una sabrosa degustación popular en el polideportivo.

Por la tarde, el espectáculo continuará con la actuación ecuestre del grupo Flamenqu's y Embrujo, que llenarán el recinto ferial de ritmo y emoción antes de la clausura a las 20:00 horas.

Organizada por el Ayuntamiento de Cármenes, con la colaboración de la Diputación de León y la Junta de Castilla y León, la feria se celebra en el incomparable zona de Los Argüellos, Reserva de la Biosfera.

Programación Feria Cármenes 2025

SÁBADO DÍA 11

19:00 H: Concierto de música tradicional leonesa. (Casino de Cármenes). GRUPO AGUZO.

20:30 H: Degustación de sopas de ajo.

DOMINGO DÍA 12

12:00 H: Misa en honor a la VIRGEN DEL PILAR.

12:30 H: Inauguración de la XXV FERIA TRADICIONAL. (Atrio Iglesia de Cármenes). Actuación y Pasacalles: Grupo de GAITAS ZARZAGAN.

12:30 H: Pregón a cargo de D. ÁNGEL FIERRO DEL VALLE. Exhibición de PENDONES de la Provincia de León. Exposición de ganado Bovino y Equino.

13:00 H: Visita a la Feria y recorrido por los Stands. Talleres de Artesanía. PASEOS A CABALLO (zona recinto ferial).

14:00 H: Degustación de caldereta de cordero.(En el Polideportivo).

17:00 H: Expectáculo ecuestre a cargo de FLAMENQS, GRUPO EMBRUJO.(Zona recinto ferial).

20:00 H: Clausura de la Feria.

