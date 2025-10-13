Cármenes agradece la gran participación en su XXV Feria Tradicional

Leonoticias Lunes, 13 de octubre 2025, 09:36 Compartir

Durante los días 11 y 12 de octubre, Cármenes se convirtió en un lugar de encuentro de los que aman la tradición, la cultura y la convivencia. La feria volvió a reunir a generaciones enteras en torno a nuestras costumbres con un gran ambiente.

El fin de semana comenzó el sábado con el concierto de música tradicional leonesa del grupo Aguzo en el Casino de Cármenes, seguido de la esperada degustación de sopas de ajo, comienzo de un fin de semana lleno de actividades.

Ampliar Pregón de las fiestas a cargo de Ángel Fierro del Valle

El domingo, jornada central de la feria, arrancó con la misa en honor a la Virgen del Pilar, a la que siguió la inauguración oficial con el pasacalles del grupo de gaitas Zarzagán, que llenó de música y color las calles de Cármenes

El pregonero D. Ángel Fierro del Valle puso voz a la tradición con un emotivo discurso, mientras los pendones de la provincia de León ondeaban como símbolo de la identidad leonesa. La exposición de ganado bovino y equino, los talleres de artesanía, los paseos a caballo y la degustación de caldereta de cordero atrajeron a centenares de personas que disfrutaron del mejor ambiente rural.

Ampliar Pendones por las calles de Cármenes

El espectáculo ecuestre Flamenqus del grupo Embrujo fue uno de los momentos más destacados de la tarde, combinando arte y emoción antes de la clausura oficial de la feria, que puso el broche de oro a un fin de semana inolvidable.

Ampliar Gaiteros en Cármenes

Desde el Ayuntamiento de Cármenes quieren agradecer la implicación de todas las personas y entidades que han contribuido al éxito de esta edición: asociaciones locales, ganaderos, artesanos, músicos, voluntarios y todos los que, con su esfuerzo y entusiasmo, han hecho posible mantener viva esta cita tan especial. Cármenes agradece a la Diputación de León, la Junta de Castilla y León y a Los Argüellos, Reserva de la Biosfera, por su colaboración y apoyo continuo para seguir con esta fiesta tan tradicional.