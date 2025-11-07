Un buen plan para este fin de semana, XXXIV Feria de la Cecina de Chivo en Vegacervera

Leonoticias Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:50 Compartir

Vegacervera vuelve a vestirse de fiesta este fin de semana con la celebración de la XXXIV Feria de la Cecina de Chivo, una cita ya emblemática en la provincia leonesa y declarada de Interés Turístico Provincial. Vegacervera se prepara para recibir a cientos de visitantes atraídos por la tradición y la buena gastronomía, homenajeando a uno de los productos más singulares de la montaña leonesa: la cecina de chivo.

Cartel feria Cecina de Chivo 2025

El sábado 8 de noviembre la jornada comenzará a las 11:00 h con la tradicional Diana del Chivo, acompañada por el pasacalles de pastores ataviados con sus trajes típicos. Durante el recorrido se repartirán orujo, pastas y los famosos bollos preñaos con longaniza de chivo y vino de la bota. A la misma hora abrirán los stands de la feria, donde se podrán adquirir productos locales, artesanía y delicias de la gastronomía montañesa. Por la noche, a las 20:30 h, se celebrará una degustación de las tradicionales Sopas de Chivo, uno de los momentos más esperados del día.

Ampliar Cecina de Chivo de Vegacervera

El domingo 9 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar desde las 10:30 h de la apertura de los stands y a las 11:30 h, comenzará la degustación popular de cecina de chivo, longaniza, morcilla, pan y vino, contará con la presencia de autoridades que recorrerán el recinto ferial. El día terminará amenizada por la música de Sonido Corco y culminará con la clausura de la feria a las 20:00 h.

Programa Feria de Chivo de Vegacervera 2025

Durante todo el fin de semana se podrá visitar la exposición de ganado de montaña, una muestra viva de las raíces ganaderas de la zona. Además se celebrará la Gran Rifa del Chivo, cuyo premio corresponderá al número cuyas tres últimas cifras coincidan con el sorteo de la O.N.C.E. del 9 de noviembre de 2025.

Desde el Ayuntamiento de Vegacervera nos invitan a todos los leoneses y visitantes a disfrutar de un fin de semana lleno de Sabor a Chivo.