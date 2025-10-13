Boñar despide con éxito sus Fiestas del Pilar 2025

Leonoticias Lunes, 13 de octubre 2025, 09:35 Compartir

Durante cuatro intensos días, Boñar volvió a llenarse de vida, música y deporte, confirmando una vez más que las Fiestas del Pilar son una de las citas más esperadas del año en la Montaña Leonesa.

El programa arrancó el jueves con la presentación de la novela La Lectora, de la autora Macu García, y continuó con el espectacular inicio de la Pormaverbena 25, que congregó a cientos de personas en el parking de la Fábrica de Talcos al ritmo de la Orquesta Panorama City.

El viernes fue el día del deporte y la solidaridad, con la Trail Pico Cueto, que reunió a numerosos corredores en una exigente prueba de montaña cuyos fondos se destinaron a los municipios afectados por los incendios. También se celebraron la 5ª Prueba de la II Copa León de Marcha Nórdica 9K y el Campeonato de España de Alpargatapié . La jornada termino con una vibrante noche de música con DJ Ricky Galende y el espectáculo Renovation Experience, dentro del segundo día de Pormaverbena.

Ampliar Mercadillo festivo en Boñar

El sábado, Día de la Hispanidad, destacó por su ambiente familiar y festivo. Desde primeras horas de la mañana, el tradicional mercadillo popular animó las calles de la villa. Posteriormente tuvo lugar la misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, un acto siempre emotivo y muy querido por los vecinos.

Ampliar Puestos de pulpo en Boñar

Por la tarde, el público llenó el pabellón de Valles para disfrutar del tradicional corro de lucha leonesa, una muestra más del compromiso de Boñar con las costumbres de la tierra.

La jornada concluyó con una espectacular quema de fuegos artificiales en el campo de fútbol del Área Recreativa El Soto, y con la actuación de la Orquesta El Cañón, que puso el broche musical a una noche inolvidable.

Ampliar Ambiente festivo en Boñar

Las fiestas se cerraron el domingo con la Liga Provincial de Bolos por Equipos, que reunió a deportistas de toda la provincia en el Pabellón Multifuncional Isidro Martínez, poniendo punto final a unas celebraciones llenas de participación.

El ayuntamiento destaca la gran afluencia de público y la excelente acogida de todas las actividades, que han consolidado estas fiestas como un referente en la comarca.

Con la idea de seguir mejorando y manteniendo vivas nuestras tradiciones, Boñar se despide de su Fiestas del Pilar 2025 con el deseo de volver a reencontrarse el próximo año.

Temas

Boñar