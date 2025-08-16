Boñar continúa sin descanso las fiestas de San Roque

Borja Pérez Sábado, 16 de agosto 2025, 09:15 Compartir

Precisamente en el día más especial, el de la festividad de San Roque que se celebra este sábado 16 de agosto, Boñar afronta sus últimos días de fiestas por todo lo alto. Como se suele decir de manera coloquial, el municipio leonés ha querido dejar lo mejor para el final con la idea de vivir un fin de semana apasionante.

Tras empezar el jueves con deportes como el fútbol sala, padel o el baloncesto, además de actividades de otro índole como la cholocolatada o los conciertos, el viernes dio paso a a la misa solemne en honor a la Anunción de Nuestra Señora, que fue el preludio de un nuevo día festivo finalizado de madrugada con la macrodiscoteca Bauty.

El sábado no dará opción a que nadie baje de marcha, pues ya desde por la mañana se celebrará la maratón de pádel San Roque 2025. Eso, junto al voley playa y al corro de lucha base, será la programación para los más deportivos, mientras que el resto podrán disfrutar del traslado procesional de San Roque desde su ermita y la posterior misa en su honor.

El gran colofón

La tarde brindará espacio también a los deportes autóctonos con el concurso individual de bolo y el gran corro de lucha leonesa que se disputará en la Huerta de Moro. La noche, que se iniciará con el desfile de charangas, contará con la actuación de la orquesta Funcao Públika como encargada de liderar la verbena.

Para el domingo queda enmarcado el bautizo del campo de fútbol Abel Dçiez Tejerina, que además estará acompañado de un vídeo y homenaje. Se repetirán también el maratón de pádel y una nueva misa, esta vez en memoria de los difuntos del pueblo.

Finalmente, la orquesta Media Luna se encargará de poner la voz en el cierre de unas fiestas de San Roque que, como siempre, siguen sacando la mejor cara de los vecinos de Boñar.