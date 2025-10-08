Boñar celebra el Pilar 2025 con un programa lleno de actividades para todos los públicos

Leonoticias Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:16 Compartir

El pistoletazo de salida será el jueves 10 de octubre, con la presentación de la novela «La Lectora», a cargo de su autora Macu García, en la Oficina de Turismo. Ya por la noche, a las 23:30 horas, comenzará Pormaverbena 25, con la actuación de la Orquesta Panorama City en el parking de la Fábrica de Talcos, que promete inaugurar las fiestas por todo lo alto.

El viernes 11, la jornada estará marcada por el deporte y la solidaridad. A las 9:00 horas se celebrará el Trail Pico Cueto, una exigente carrera de 16 kilómetros con 1.700 metros de desnivel positivo, cuya recaudación se destinará íntegramente a los municipios afectados por los incendios. A continuación, tendrá lugar la 5ª Prueba de la II Copa León de Marcha Nórdica (9K) y, por la tarde, el Campeonato de España de Alpargatapie, una divertida cita para todas las edades en el área recreativa «El Soto».

La noche volverá a brillar con la segunda jornada de la Pormaverbena, protagonizada por DJ Ricky Galende y Renovation Experience.

Fiestas del Pilar en Boñar

El sábado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, comenzará con el tradicional mercadillo popular, seguido de la misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Por la tarde, el pabellón de Valles acogerá el tradicional corro de lucha leonesa, uno de los actos más representativos de la cultura local.

La jornada culminará con la gran quema de fuegos artificiales en el campo de fútbol Abel Díez (El Soto) y la clausura musical de la Pormaverbena 2025, con la energía inconfundible de la Orquesta Cañón.

Ampliar Tradicional mercadillo popular

Finalmente, el domingo 13 de octubre, las fiestas cerrarán con la Liga Provincial de Bolos por Equipos, que se disputará en el Pabellón Multifuncional Isidro Martínez, de 16:00 a 20:00 horas.

Durante cuatro días, Boñar se llenará de música, deporte, y tradición, confirmando una vez más que las fiestas del Pilar son una cita imprescindible para vecinos y visitantes que quieran disfrutar de la Montaña Leonesa.

Programación Fiestas del Pilar · Boñar 2025

10 OCTUBRE

19:00H PRESENTACIÓN DE LA NOVELA «LA LECTORA» A CARGO DE SU AUTORA MACU GARCÍA, EN LA OFICINA DE TURISMO (PLAZA DEL NEGRILLÓN, 17).

23:30H ¡ARRANCA PORMAVERBENA 25! con la espectacular Orquesta PANORAMA CITY. (PARKING FÁBRICA DE TALCOS)

Todos los días la apertura de puertas del recinto será a las 21:00H

11 OCTUBRE

9:00H TRAIL PICO CUETO. Disfruta de una carrera de 16 km con un desnivel positivo de 1.700 m. Todo el dinero recaudado será destinado íntegramente a los municipios afectados por los incendios

10:30H 5ª PRUEBA II COPA LEON MARCHA NORDICA 9K

17:00H CAMPEONATO DE ESPAÑA ALPARGATAPIE. Las inscripciones CTO ALPARGATAPIE 30 minutos antes del inicio. Edad de participación desde los 3 a los 99 años. Todas las actividades se realizaran en el Área Recreativa «El Soto»

00:00H Segundo día de PORMAVERBERNA. No te puedes perder un espectáculo único con DJ RICKY GALENDE & RENOVATION EXPERIENCE. (PARKING FÁBRICA DE TALCOS)

12 OCTUBREDÍA DE LA HISPANIDAD

10:00H TRADICIONAL MERCADILLO POPULAR

12:30H MISA EN HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR, patrona de la Guardia Civil.

17:00H TRADICIONAL CORRO DE LUCHA LEONESA. Pabellón de Valles

21:30H GRAN QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES. Campo de fútbol Abel Díez (El Soto)

23:00H Cerramos por todo lo alto PORMAVERBENA 2025 con la ORQUESTA CAÑÓN. (PARKING FÁBRICA DE TALCOS)

13 OCTUBRE

16:00H A 20:00H LIGA PROVINCIAL DE BOLOS POR EQUIPOS . Pabellón Multifuncional Isidro Martínez

Temas

Boñar