Boñar bailará y cantará en su tercer Pormaverbena

Pormaverbena regresa un año más a las calles de Boñar para celebrar junto a sus vecinos sus fiestas más grandes. Junto con el amplio abanico de actividades que se ofertarán desde el ayuntamiento para festejar sus fiestas patronales, la tercera edición del Pormaverbena ya está en marcha.

Entradas ya a la venta

Con plazas limitadas, las entradas del Pormaverbena ya están disponibles para que nadie se quede sin ellas. Los puntos de venta están situados en diferentes localidades para facilitar a todos los leoneses su adquisición.

Ampliar Venta de entradas del Pormaverbena FB: Pormaverbena

En Boñar se pueden comprar en el Bar El Cura, supermercado Busy y Taller La Gasolinera, en Cistierna en La Pepa, en Riaño en el restaurante Luigi y en León capital en la cervecería La Pasarela.

El precio de las entradas para los tres días de manera anticipada es de 10 euros y en taquilla de 12 euros. Para aquellos que solo quieran acudir un día podrán adquirir el pase en taquilla por tan solo 5 euros.

Grandes orquestas

Ampliar Cartel musical del Pormaverbena FB: Pormaverbena

La cita contiene todo para hacer de Pormaverbena unas noches inolvidables. Panorama City y Macrodiscoteca Bauty animarán el 10 de octubre mientras que el 11 será el turno de Renovation experience con Ricky Galende. Para finalizar, el 12 de octubre será la orquesta leonesa Grupo Cañón quien pondrá a bailar a todos los presentes.