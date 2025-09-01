Benavides disfrutó de su tradicional Feria del Dulce

Leticia Domínguez Benavides Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:43 Compartir

Durante el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, Benavides de Órbigo celebró su XVIII Feria del Dulce con un total de 28 expositores que llenaron de dulce las calles de la localidad leonesa. Como ya es habitual en ediciones pasadas, el programa ofreció actividades de todo tipo a fin de que todos los públicos disfrutaran de las jornadas.

Mucho dulce

La feria abrió sus puertas el sábado a las 10:00 h con la recepción de autoridades e inauguración oficial a cargo de Javier Losada, gerente de Nazaret Hojaldrería. A continuación, la Scherztrio León animó a los presentes. Por la tarde, los más pequeños de la casa disfrutaron de un taller infantil en el que elaboraron chupetines. Por su parte, los adultos pudieron realizar un taller de cocina dulce con Thermomix. La Banda de Gaitas Aires Mineros de Matarrosa del Sil amenizó el fin del sábado.

Stand del Ayuntamiento de Benavides

Los actos continuaron el domingo desde las 11:00 h con la apertura de la feria. El taller de elaboración de mini tartas frías en vaso y los pasacalles a cargo de la Banda de Música del Reino de León fueron algunas de las actividades del domingo. Para rematar el fin de fiesta se pudo disfrutar de un baile vermut en la carpa central, el taller infantil con elaboración de tacos dulces de fruta y el taller de elaboración de bebida dulce en Thermomix. El fin de feria corrió a cargo del espectáculo Bañetukada a las 21:00 h.

