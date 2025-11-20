leonoticias - Noticias de León y provincia

Publirreportaje

La Bañeza celebra un noviembre cargado de ofertas culturales

La ciudad acoge una amplia y variada programación cultural para todos los públicos

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

La Bañeza

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:24

Los últimos días del mes noviembre llegan a La Bañeza repleto de opciones culturales, una amplia programación que abarca talleres, exposiciones, teatro y cine para todos los públicos.

Formaciones digitales y obras de teatro

En colaboración con CyL Digital, el Ayuntamiento de La Bañeza ha impulsado diversas formaciones gratuitas con el fin de mejorar y promover las competencias digitales de todos los ciudadanos. El pasado día 19 de noviembre se celebró en la ciudad bañezana el Demo Day, un taller práctica sobre gestiones online cotidianas como al solicitud de la tarjeta Buscyl o la realización de compras por Internet.

Asimismo, los próximos días 24, 25 y 26 de noviembre, en horario de 10:00 a 12:30 horas, se impartirá el programa «Competencias digitales para la ciudadanía: venta online», totalmente gratuito, en la tercera planta del edificio de Tierras Bañezanas. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en el Ayuntamiento de La Bañeza.

Por su parte, el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, a partir del 21 de noviembre albergará una exposición de Lego creada por Ángel López, un joven artista de tan solo 13 años que presentará un conjunto de obras construidas con más de 300.000 piezas.

También el Teatro Municipal de La Bañeza formará parte de la oferta cultural acogiendo la representación de la obra clásica «Don Juan Tenorio», una de las piezas más emblemáticas de la literatura española el próximo 28 de noviembre a las 20:30 horas y el estreno de la obra «La sentencia del agua» el próximo 29 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse en la web teatrolabaneza.es, en la taquilla del Teatro (dos horas antes de la función) o en las oficinas del Ayuntamiento (de 12:00 a 14:00 horas) y en la taquilla del teatro. En paralelo, del 17 al 30 de noviembre, el Museo de la Harinera albergará una exposición de trajes y moda del Siglo de Oro español.

El 6 de diciembre, a las 20:30 horas, el Teatro Municipal recibirá al humorista Millán Salcedo con su espectáculo «Preguntamelón», un formato que combina humor, anécdotas y reflexión.

