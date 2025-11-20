La Bañeza celebra un noviembre cargado de ofertas culturales

Leticia Domínguez La Bañeza Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:24 Compartir

Los últimos días del mes noviembre llegan a La Bañeza repleto de opciones culturales, una amplia programación que abarca talleres, exposiciones, teatro y cine para todos los públicos.

Formaciones digitales y obras de teatro

En colaboración con CyL Digital, el Ayuntamiento de La Bañeza ha impulsado diversas formaciones gratuitas con el fin de mejorar y promover las competencias digitales de todos los ciudadanos. El pasado día 19 de noviembre se celebró en la ciudad bañezana el Demo Day, un taller práctica sobre gestiones online cotidianas como al solicitud de la tarjeta Buscyl o la realización de compras por Internet.

Cartel del programa formativo de competencias digitales en La Bañeza Ayuntamiento de La Bañeza

Asimismo, los próximos días 24, 25 y 26 de noviembre, en horario de 10:00 a 12:30 horas, se impartirá el programa «Competencias digitales para la ciudadanía: venta online», totalmente gratuito, en la tercera planta del edificio de Tierras Bañezanas. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en el Ayuntamiento de La Bañeza.

Por su parte, el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, a partir del 21 de noviembre albergará una exposición de Lego creada por Ángel López, un joven artista de tan solo 13 años que presentará un conjunto de obras construidas con más de 300.000 piezas.

Exposición de Lego de Ángel López Ayuntamiento de La Bañeza

También el Teatro Municipal de La Bañeza formará parte de la oferta cultural acogiendo la representación de la obra clásica «Don Juan Tenorio», una de las piezas más emblemáticas de la literatura española el próximo 28 de noviembre a las 20:30 horas y el estreno de la obra «La sentencia del agua» el próximo 29 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse en la web teatrolabaneza.es, en la taquilla del Teatro (dos horas antes de la función) o en las oficinas del Ayuntamiento (de 12:00 a 14:00 horas) y en la taquilla del teatro. En paralelo, del 17 al 30 de noviembre, el Museo de la Harinera albergará una exposición de trajes y moda del Siglo de Oro español.

Cartel de la obra de teatro Don Juan Tenorio Ayuntamiento de La Bañeza

Cartel del espectáculo humorística «Preguntamelón» Ayuntamiento de La Bañeza

El 6 de diciembre, a las 20:30 horas, el Teatro Municipal recibirá al humorista Millán Salcedo con su espectáculo «Preguntamelón», un formato que combina humor, anécdotas y reflexión.