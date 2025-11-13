leonoticias - Noticias de León y provincia

Autoacevedo presenta su nuevo todoterreno K3

El nuevo modelo de todoterreno ofrece una estética y una seguridad al volante tanto en carretera como fuera de ella

Irene de Celis

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:07

Autoacevedo regresa a la feria del automóvil de León para presentar una gran joya que devolverá la ilusión a todos los amantes de los todoterrenos más clásicos.

David García, gerente de Autoacevedo, muestra la línea de vehículos exponen en este salón «entre nuestros vehículos se puede encontrar una representación de lo que hay en el mercado».

ICHX modelo K3

Interior del nuevo todoterreno de ICHX modelo K3 Irene de Celis

Esta feria se ha convertido en la ocasión ideal para presentar a los leoneses el nuevo todoterreno de ICHX modelo K3.

Un modelo de todoterreno al puro estilo clásico de gran tamaño y con un equipamiento completo que no dejará indiferente a ninguno de los amantes de los 4x4.

Además, este modelo te ofrece una conducción estable y segura capaz de superar todos los obstáculos que se te pongan por delante gracias, entre otras cosas, a la distancia del suelo de 22 centímetros.

Tiene un desempeño muy bueno tanto para carretera como para fuera de esta lo que le hace el automóvil perfecto para los amantes de la conducción que busquen perderse cada día por un lugar diferente.

Autoacevedo, concesionario oficial de DR, Sportequipe, EVO, ICKX, DFSK, SWM y Seres, es uno de los concesionarios participantes en la novena edición del salón del automóvil Acole CEL que expondrá las mejores ofertas en el Palacio de Exposiciones entre el 13 y el 16 de noviembre en horario de 11:00 a 21:00 horas.

